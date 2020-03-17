RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс криптовалют: Рынок
растет на новостях от Telegram

Курс криптовалют: Рынок растет на новостях от Telegram
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:20

Курс криптовалют: Рынок растет на новостях от Telegram

Пропонуємо до обговорення:
Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 30 марта, растут в цене после того, как компания Telegram попросила суд в США разъяснить, на кого распространяется вынесенный ранее запрет на передачу криптовалюты Gram покупателям. Ранее суд США поддержал требование обвинения о запрете на передачу Gram первичным покупателям в целях избежания последующей перепродажи криптовалюты, которая не была зарегистрирована в соответствии с законом США о ценных бумагах. Курс Bitcoin, по данным Libertex, вырос на 1,26% – до 6235 долларов, при капитализации 112,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,57% – до 130,3 доллара, с капитализацией 14,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,23% –до 38,2 доллара, при капитализации 2,4 млрд долларов. XRP подешевел на 2,14% –до 0,1693 доллара. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 117,1 млрд долларов. По прогнозам аналитиков Forex Club, на текущей неделе Bitcoin может подорожать до 6300 долларов, Ethereum – до 135 долларов. XRP же при этом подешевеет до 0,16 доллара, Litecoin – до 37 долларов.

Дивися повний текст Курс криптовалют: Рынок растет на новостях от Telegram.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94326
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:20

А как росли билеты МММ! :-) Итог всё равно один.....продавцы воздуха....
finuser370
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nik20100, Модератор і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яким буде курс долара в квітні?... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 17 бер, 2020 18:12
85 12197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 00:19
malchinko_vitaliy
Курс долара США зростає. Варто купувати техніку зараз та...
R2 » Вів 24 бер, 2020 11:21
9 757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 11:14
dmytrykmaz
Курс біткойна продовжує круте падіння
R2 » П'ят 13 бер, 2020 14:09
5 583
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 19:51
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.