Инвестирование в Royal Standard Group

Додано: Нед 14 чер, 2026 13:05

От за що я "люблю" цей форум, так це за те, що:Якщо напишеш тут "2 х 2 = 4", то обов'язково з'явиться якийсь демагог в медальках, який з тобою буде про це сперечатися.Людей, які вказані в довіреності, я НЕ ЗНАЮ і ніколи В ОЧІ НЕ БАЧИВ. Як я можу їм довіряти?? Чому я маю давати юридичну довіреність НЕЗНАЙОМИМ ЛЮДЯМ?? Що це за маячня??Якщо я купую ОВДП на біржі або відкриваю депозит у банку, то я теж не знаю їх менеджмент. Але ж я їм і НЕ ДАЮ ніяких ДОВІРЕНОСТЕЙ!Як інвестор, я не довіряю банку гроші, я інвестую гроші і несу ризик, який ОБМЕЖЕНИЙ ТІЛЬКИ СУМОЮ ГРОШЕЙ. А тут я маю ще й ризикувати СОБОЮ, бо я даю їм купу повноважень на ЮРИДИЧНІ ДІЇ ВІД МОГО ІМЕНІ!Наприклад, та сотня інвесторів, які підписали цю довіреність і чиї ІМЕНА, АДРЕСИ ТА СУМИ ВКЛАДІВ може будь хто вільно скачати з інтернету через Опендатабот -вони ризикують тим, що до них "приїдуть в гості", (наприклад ТЦК) як до "людей з грошима".