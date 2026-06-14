Инвестирование в Royal Standard Group

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Додано: Суб 13 чер, 2026 18:23
Кстати, модераторы, пожалуйста, поправьте название темы. На знаю, может в 2020 RSG была и "Groyp", но сейчас она точно "Group".
Додано: Нед 14 чер, 2026 13:05
От за що я "люблю" цей форум, так це за те, що:
Якщо напишеш тут "2 х 2 = 4", то обов'язково з'явиться якийсь демагог в медальках, який з тобою буде про це сперечатися.
Людей, які вказані в довіреності, я НЕ ЗНАЮ і ніколи В ОЧІ НЕ БАЧИВ. Як я можу їм довіряти?? Чому я маю давати юридичну довіреність НЕЗНАЙОМИМ ЛЮДЯМ?? Що це за маячня??
Якщо я купую ОВДП на біржі або відкриваю депозит у банку, то я теж не знаю їх менеджмент. Але ж я їм і НЕ ДАЮ ніяких ДОВІРЕНОСТЕЙ!
Як інвестор, я не довіряю банку гроші, я інвестую гроші і несу ризик, який ОБМЕЖЕНИЙ ТІЛЬКИ СУМОЮ ГРОШЕЙ. А тут я маю ще й ризикувати СОБОЮ, бо я даю їм купу повноважень на ЮРИДИЧНІ ДІЇ ВІД МОГО ІМЕНІ!
Наприклад, та сотня інвесторів, які підписали цю довіреність і чиї ІМЕНА, АДРЕСИ ТА СУМИ ВКЛАДІВ може будь хто вільно скачати з інтернету через Опендатабот -
вони ризикують тим, що до них "приїдуть в гості", (наприклад ТЦК) як до "людей з грошима".
Востаннє редагувалось stuermer01 в Нед 14 чер, 2026 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 чер, 2026 13:32
А это уже вопрос к событиям пятилетней давности:
Они с пистолетом у виска подписание вымогали или как?
Тю. Типовой банковский договор - это фактически и есть доверенность на распоряжение средствами. А так, как банки потом, оправдываясь финмоном и Меморандумом, отдают, ещё вопрос где риски больше. Но то уже в другую тему.
Додано: Нед 14 чер, 2026 13:37
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