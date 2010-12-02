Изменения в налогообложении во время карантина

Что меняется в этом направлении в связи с продлением карантина?
Как меняются сроки введения новых правил использования РРО?
Освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?
От каких еще налогов освобождают физлиц на время карантина?
Смогут ли проверять во время карантина? Что будет с проверками, которые были начаты до 18 марта 2020 года, но не завершены? В каких случаях и кого смогут штрафовать (если смогут)?
Как работает ГФС во время карантина. Куда человеку можно будет обратиться?
Яков Воронин - глава комитета по вопросам налогового и таможенного права Национальной ассоциации адвокатов Украины