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Изменения в налогообложении
во время карантина

Изменения в налогообложении во время карантина
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:54

Изменения в налогообложении во время карантина

Какие налоговые изменения для бизнеса уже ввели в Украине в связи с карантином. Для каких групп установлены налоговые каникулы?

Что меняется в этом направлении в связи с продлением карантина?

Как меняются сроки введения новых правил использования РРО?

Освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли?
От каких еще налогов освобождают физлиц на время карантина?

Смогут ли проверять во время карантина? Что будет с проверками, которые были начаты до 18 марта 2020 года, но не завершены? В каких случаях и кого смогут штрафовать (если смогут)?
Как работает ГФС во время карантина. Куда человеку можно будет обратиться?

Яков Воронин - глава комитета по вопросам налогового и таможенного права Национальной ассоциации адвокатов Украины
отвечает на все важные вопросы

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Ірина_
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