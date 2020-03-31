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В Україні можуть ввести режим
"усі в масках" з 6 по 24...

В Україні можуть ввести режим "усі в масках" з 6 по 24...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:51

В Україні можуть ввести режим "усі в масках" з 6 по 24...

Пропонуємо до обговорення:
Влада розглядає можливість впровадження більш жорстких карантинних заходів в Україні.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести режим \"усі в масках\" з 6 по 24 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:51

рекомендательный режим?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:56

  sal написав:рекомендательный режим?

Именно рекомендательный, а тот кто не будет прислушиваться этих рекомендаций будет получать палкой, как в Индии или Чечне.
LOKY
 
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