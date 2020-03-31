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В Україні можуть ввести режим "усі в масках" з 6 по 24...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Влада розглядає можливість впровадження більш жорстких карантинних заходів в Україні.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести режим \"усі в масках\" з 6 по 24 квітня
.
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R2
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Додано: Сер 01 кві, 2020 15:51
рекомендательный режим?
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sal
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Додано: Сер 01 кві, 2020 15:56
sal написав:
рекомендательный режим?
Именно рекомендательный, а тот кто не будет прислушиваться этих рекомендаций будет получать палкой, как в Индии или Чечне.
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LOKY
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