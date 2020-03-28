За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.
Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42
МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:52
с вас бутылка
Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:36
Минздрав совсем далек от народа стал.
В чем смысл протокола, в котором описаны антибиотики, которых нет в аптеках, не говоря про гидрохлорин(два года не поставляется в Украину) и ВИЧ препараты(никогда не поставлялися в Украину)?
Там из применимого только О2.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:33
Смысл в том, что бы _все_ доктора знали, что "колоть" тем, кто и гидрохлорин и "ВИЧ препараты" достать может.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:09
А остальным что колоть? Витамины?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:17
P_a_l А остальным пить мочу от крутьков, с мочой выводится до 50% препарата в неизменном виде, + около 25% в виде метаболитов... Уринотерапия однако)))...
Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:08
Re: МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
Цікаво, чи мають право піддослідні відмовитися від такого лікування?
Крім того, я вбачаю у цьому єдиному протоколі ущімлення прав лікарів. Наприклад, хтось забажає захистити дохторську по цьому вірусу. І на мою думку, він має повне право самостійно вибирати методи лікування тих, хто до нього потрапив.
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:59
Не только имеют, а даже наоборот -- пациент в явном виде должен попросить "некошерное" лекарство.
Это вы с СС и доктором Менгеле перепутали. В современной медецине доктора над своими пациентам экспериментировать права не имеют. Даже с их согласия.
|