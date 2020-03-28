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МОЗ затвердив єдиний протокол
лікування хворих на...

МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42

МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.

Дивися повний текст МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:42

Протокол в студию!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:52

  sergnemo68 написав:Протокол в студию!

с вас бутылка :D
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 03:36

Минздрав совсем далек от народа стал.
В чем смысл протокола, в котором описаны антибиотики, которых нет в аптеках, не говоря про гидрохлорин(два года не поставляется в Украину) и ВИЧ препараты(никогда не поставлялися в Украину)?
Там из применимого только О2.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:33

  arheops написав:Минздрав совсем далек от народа стал.
В чем смысл протокола, в котором описаны антибиотики, которых нет в аптеках, не говоря про гидрохлорин(два года не поставляется в Украину) и ВИЧ препараты(никогда не поставлялися в Украину)?
Там из применимого только О2.

Смысл в том, что бы _все_ доктора знали, что "колоть" тем, кто и гидрохлорин и "ВИЧ препараты" достать может.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:09

  _hunter написав:
  arheops написав:Минздрав совсем далек от народа стал.
В чем смысл протокола, в котором описаны антибиотики, которых нет в аптеках, не говоря про гидрохлорин(два года не поставляется в Украину) и ВИЧ препараты(никогда не поставлялися в Украину)?
Там из применимого только О2.

Смысл в том, что бы _все_ доктора знали, что "колоть" тем, кто и гидрохлорин и "ВИЧ препараты" достать может.

А остальным что колоть? Витамины?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:17

P_a_l А остальным пить мочу от крутьков, с мочой выводится до 50% препарата в неизменном виде, + около 25% в виде метаболитов... Уринотерапия однако)))...
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:08

Re: МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих на...

Цікаво, чи мають право піддослідні відмовитися від такого лікування?
Крім того, я вбачаю у цьому єдиному протоколі ущімлення прав лікарів. Наприклад, хтось забажає захистити дохторську по цьому вірусу. І на мою думку, він має повне право самостійно вибирати методи лікування тих, хто до нього потрапив.
awant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:59

  awant написав:Цікаво, чи мають право піддослідні відмовитися від такого лікування?
Крім того, я вбачаю у цьому єдиному протоколі ущімлення прав лікарів. Наприклад, хтось забажає захистити дохторську по цьому вірусу. І на мою думку, він має повне право самостійно вибирати методи лікування тих, хто до нього потрапив.

Не только имеют, а даже наоборот -- пациент в явном виде должен попросить "некошерное" лекарство.
Это вы с СС и доктором Менгеле перепутали. В современной медецине доктора над своими пациентам экспериментировать права не имеют. Даже с их согласия.
_hunter
 
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