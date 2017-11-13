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"Держава в смартфоні": Стати
підприємцем відтепер можна...

"Держава в смартфоні": Стати підприємцем відтепер можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:58

"Держава в смартфоні": Стати підприємцем відтепер можна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Стати підприємцем відтепер можна за 10 хвилин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:58

ну да и потом закрывать ФОП полгода...
gento44
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