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"Держава в смартфоні": Стати підприємцем відтепер можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Стати підприємцем відтепер можна за 10 хвилин
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R2
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:58
ну да и потом закрывать ФОП полгода...
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gento44
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:41
Тада, покататись на верблюді можна безкоштовно :)
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svyatoslav_hromyak
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