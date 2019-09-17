|
|
Через новий "антикризовий" закон українські міста...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 08:32
Пропонуємо до обговорення:
Українські міста залишаться без левової частки фінансування через "антикризові" заходи уряду для боротьби з коронавірусом.
Дивися повний текст Через новий \"антикризовий\" закон українські міста залишаться без доріг і комунальних мереж
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94485
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 08:32
В Киеве дороги хуже чем в колхозе.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|66
|
Суб 04 кві, 2020 10:16
R2
|
|16
|1775
|
|
|8
|330
|