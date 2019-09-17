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Через новий "антикризовий"
закон українські міста...

Через новий "антикризовий" закон українські міста...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 08:32

Через новий "антикризовий" закон українські міста...

Пропонуємо до обговорення:
Українські міста залишаться без левової частки фінансування через "антикризові" заходи уряду для боротьби з коронавірусом.

Дивися повний текст Через новий \"антикризовий\" закон українські міста залишаться без доріг і комунальних мереж.
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Плохому танцору всегда,что то мешает.
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Вопрос не в танцорах, а гармонисте- зеле.А боксер больше занимается мостами ,метро и мафами с шаурмой, к сожалению в ущерб дорогам.
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В заглавии после слова ГОРОДА не хватает слова ТАКЖЕ
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