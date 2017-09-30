Возврат денег за подписку Sweet.tv

Здравствуйте! Исходя из названия темы, суть вопроса уже понятна. Ситуация банальная - с перебоями работал Мегого, и я решил попробовать перейти на Sweet.tv Сначала была подписка на 1 грн., и на днях снялись деньги с карты за полную месячную абонплату. При попытке вернуть средства через службу поддержки услышал ответ - деньги вернуть нельзя, и вы можете только отменить последующие подписки.
Вопрос - у кого-нибудь получалось вернуть средства? Дело даже не в тех 100 гривнах, просто обидно, жесть просто. Я не проследил за подпиской - мой бок, согласен на 100 процентов, не прочитал договор, согласился, не отрицаю.
Но блин, как это компания не может вернуть средства, так как договором, подписанным мной, это не предусмотрено.
Я прочитал в общих чертах договор, так у клиентов прав нет - компания оставляет за собой право менять условия договора, не сообщая об этом клиенту, а клиент, в свою очередь, должен как минимум, раз в две недели проверять условия договора на случай каких-либо изменений.
В случае даже малейших вопросов у Свит.тв отсылка на договор, который, по их мнению, выше всех Законов Украины. И вообще люди - олени, которых можно разводить на официальном уровне, публично, не стесняясь этого.
sergiylfc написав:Я не проследил за подпиской - мой бок, согласен на 100 процентов, не прочитал договор, согласился, не отрицаю.
Ну-уууу... Фсе так. Спокусился:- 1 гривна, перед Новым Годом на месяц, еще 1 гривна на второй телек, привязывается ко второму тилифону, смотрим нормально, экономим - гы..........А потом приходитСМС, что попытка списания 80 грн ( тогда было), не удалась...Оп-па! лезу в П24 - Свит ТВ, б***, пытался списать, но не тут кобыла:- умну и у жены лимит на расчеты в Инете стоит в 5 гривен. Где-то я проморгал , во время активации пробника, то ли мелкий шрифт, то ли, мгновенно, невосприятно для зрения и для сознания, условия на согласие снимать денги с моей карты ........Н-но! -благодаря 5-ти гривневому презервативу, Свит ТВ отсосал всухую
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 05 кві, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
sergiylfc написав:Кстати, спасибо. Сейчас проверил Приват - у меня лимит в интернете - 0 грн. И оплата прошла, тем не менее.
Очень странно...Ну, хоть заблокируйте этот Свит Тв. как- нить..., ведь будет снятие денех в след. месяце. Позвоните в Приват, в службу безопасности. Там, кстати, возможен возврат ( если он возможен в отношении Свит ТВ). И вапще нужно разобраться, почему прошел платеж при 0 лимите?...Очень странно...Что-то изменилось в примате, завтра и сам позвоню, узнаю.
Итак: Приват блокирует транзакцию, если он сам считает сайт небезопасным. Если Вы даете номер карты, дату и СВВ, то, тем самым, даете согласие на снятие средств с Вашей карты. Для расчетов в интернете единственный безопасный путь - виртуальная карта, на которой всегда ноль денех. sergiylfc, Вам нужно перевыпустить карту, дабы прекратить несанкц. снятие
sergiylfc написав:Кстати, спасибо. Сейчас проверил Приват - у меня лимит в интернете - 0 грн. И оплата прошла, тем не менее.
Это приват, привыкайте. лимит там до одного места, реально система привата решает пропускать платеж или нет. может пропустить как с нулевым лимитом, так и не пропустить платеж который как-бы нормальный.
protefiks1959 Не, с этим вопрос решил, карту удалил с аккаунта, просто я реально не уследил этот момент.
Просто сам факт - у Свит.тв, получается, деньги вернуть в принципе нельзя. И здесь напрашивается вопрос - а это вообще законно, как сейчас говорят?
Мало того, что они вправе менять тарифы на свое усмотрение, мало того, что они не обязаны сообщать клиентам об этом, так и еще клиент должен минимум раз в две недели проверять тарифы. И вернуть деньги в случае отказа от их услуг, что вполне нормально с юридической точки зрения (это не что-то сверхсложное), они не могут. Делают с людей каких-то оленей, которые обязаны следовать их договору, даже если он противоречит Законам Украины.
не совсем понял, а на каком основании свит.тв делает/снимает "регулярный платеж". Вы один раз даете ему реквизиты карты и цвв, а он имеет право много-много раз самовольно снимать абонплату? А запретить ему такой самопроизвол нельзя в принципе? Галку какую-нибудь поставить? Или вообще не добавлять карту в "личный кабинет" (и платить где-нибудь на стороне)?