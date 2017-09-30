Возврат денег за подписку Sweet.tv

Додано: Нед 05 кві, 2020 22:09

Здравствуйте! Исходя из названия темы, суть вопроса уже понятна. Ситуация банальная - с перебоями работал Мегого, и я решил попробовать перейти на Sweet.tv Сначала была подписка на 1 грн., и на днях снялись деньги с карты за полную месячную абонплату. При попытке вернуть средства через службу поддержки услышал ответ - деньги вернуть нельзя, и вы можете только отменить последующие подписки.



Вопрос - у кого-нибудь получалось вернуть средства? Дело даже не в тех 100 гривнах, просто обидно, жесть просто. Я не проследил за подпиской - мой бок, согласен на 100 процентов, не прочитал договор, согласился, не отрицаю.



Но блин, как это компания не может вернуть средства, так как договором, подписанным мной, это не предусмотрено.



Я прочитал в общих чертах договор, так у клиентов прав нет - компания оставляет за собой право менять условия договора, не сообщая об этом клиенту, а клиент, в свою очередь, должен как минимум, раз в две недели проверять условия договора на случай каких-либо изменений.



В случае даже малейших вопросов у Свит.тв отсылка на договор, который, по их мнению, выше всех Законов Украины. И вообще люди - олени, которых можно разводить на официальном уровне, публично, не стесняясь этого.