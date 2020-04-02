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На вулицях - з документами і в
масках: почали діяти нові...

На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29

На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні починають діяти більш жорсткі обмежувальні заходи.

Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29

А куда делся пункт о самоизоляции для людей старше 60 лет(в случае крайней необходимости им разрешается отходить от дома не далее 2км)?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:57

ну давайте вже комендантську годину, чого вже там
ruslan42212
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