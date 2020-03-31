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Тисяча гривень пенсіонерам:
роз'яснення ПФУ (інфографіка)

Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35

Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають державну допомогу у розмірі 1000 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35

Тобто колись виплатять, може через рік, а може ніколи, це як Юлька 1000 гривень обіцяла.
pogorelets
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