Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають державну допомогу у розмірі 1000 гривень.
Дивися повний текст Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35
Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка).
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35
Тобто колись виплатять, може через рік, а може ніколи, це як Юлька 1000 гривень обіцяла.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12
Что-то Верховная Рада пока не торопится менять бюджет под эту тысячу для пенсионеров, видимо ждут когда МВФ прикажет.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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