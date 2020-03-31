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Тисяча гривень пенсіонерам:
роз'яснення ПФУ (інфографіка)

Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35

Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають державну допомогу у розмірі 1000 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35

Тобто колись виплатять, може через рік, а може ніколи, це як Юлька 1000 гривень обіцяла.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:57

...ні, ці пацани серйозніші, тому і Юлька до них стоїть в позиції...
vbereza958
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12

Что-то Верховная Рада пока не торопится менять бюджет под эту тысячу для пенсионеров, видимо ждут когда МВФ прикажет. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:56

Для того, щоб щорічно забирати з ПФУ 100-200 млрд. грн., зменшивши ЄСВ з 34 до 22%, вистачило 10 сек. нажаття кнопок у ВРУ. А щоб повернути з них 10 млрд. грн. разової подачки пенсіонерам, потрібно 3 місяці. Тільки німі і глухі не розповіли пенсіонерам, як колись їм стане добре. За цей час ціни на картоплю, цибулю, капусту і маски вже подвоїлись. Не треба нам подачки - віддайте зароблене і нараховане відповідно до росту інфляції 2014-2019 рр. і зарплат в Україні. Замістіть вкрадене у пенсіонерів з Пенсійного фонду рентними доходами від землі і надр, які по Конституції України "належать всьому народу". Всі ж колись стануть пенсіонерами, але чому жебраками?
nikevm50
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:57

  pogorelets написав:Тобто колись виплатять, може через рік, а може ніколи, це як Юлька 1000 гривень обіцяла.

Юлька 1000 грн. выплатила.
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ruvex
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