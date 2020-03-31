Близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають державну допомогу у розмірі 1000 гривень.
Дивися повний текст Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35
Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисяча гривень пенсіонерам: роз'яснення ПФУ (інфографіка).
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35
Тобто колись виплатять, може через рік, а може ніколи, це як Юлька 1000 гривень обіцяла.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12
Что-то Верховная Рада пока не торопится менять бюджет под эту тысячу для пенсионеров, видимо ждут когда МВФ прикажет.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:56
Для того, щоб щорічно забирати з ПФУ 100-200 млрд. грн., зменшивши ЄСВ з 34 до 22%, вистачило 10 сек. нажаття кнопок у ВРУ. А щоб повернути з них 10 млрд. грн. разової подачки пенсіонерам, потрібно 3 місяці. Тільки німі і глухі не розповіли пенсіонерам, як колись їм стане добре. За цей час ціни на картоплю, цибулю, капусту і маски вже подвоїлись. Не треба нам подачки - віддайте зароблене і нараховане відповідно до росту інфляції 2014-2019 рр. і зарплат в Україні. Замістіть вкрадене у пенсіонерів з Пенсійного фонду рентними доходами від землі і надр, які по Конституції України "належать всьому народу". Всі ж колись стануть пенсіонерами, але чому жебраками?
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:57
Юлька 1000 грн. выплатила.
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