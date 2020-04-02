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Поліція оштрафувала 192
українця за перший день...

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

Пропонуємо до обговорення:
В понеділок, 6 квітня, в Україні почали діяти посилені правила карантину. За перший день карантину поліція склала 192 адмінпроткола за його порушення.

Дивися повний текст Поліція оштрафувала 192 українця за перший день посиленого карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53

Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:15

  hlaaluu написав:Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...

Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
_hunter
 
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