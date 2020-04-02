Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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hlaaluu написав:Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...
Правильно писать "официальная средняя"... Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
hlaaluu написав:Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...
Правильно писать "официальная средняя"... Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
Так что, наступил таки долгожданный конец эпохи бидности?
hlaaluu написав:Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:
пребывание в общественных местах без респиратора или маски
При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".
Вот вообще нигде?
Юридическое определение этого термина есть, к примеру, в законе, запрещающем курение в общественных местах (О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения).
В нем прописано, что общественное место — это часть (либо части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, а также по приглашению или за плату (открыты постоянно, периодически или время от времени), в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
Аналогичное определение содержится еще в нескольких документах, включая приказ Минобороны Об утверждении инструкции по организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
_hunter Хах, так и знал что последует такое замечание Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения и он не определен там четко. Приказ минобороны вообще не закон. Постанова кабмина подзаконный акт и должна оперировать терминами закона, либо в преамбуле должны быть описания терминов. Забавные у нас суды оперирущие обобщенными понятиями, а не законом ...
hlaaluu написав:_hunter Хах, так и знал что последует такое замечание Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения и он не определен там четко. Приказ минобороны вообще не закон. Постанова кабмина подзаконный акт и должна оперировать терминами закона, либо в преамбуле должны быть описания терминов. Забавные у нас суды оперирущие обобщенными понятиями, а не законом ...
Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».
_hunter Возможно Вы плохо прочитали то что я написал, повторюсь: нет ЧЕТКОГО определения общественного места то есть сначала нужно доказать что человек действительно находился в "общественном месте", хоть и закон не знает что это такое ... А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... , и они никакой юридической силы не имеют. Придумали ж, толковать свои постановы , а нписать грамотно сразу не?