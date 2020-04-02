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Поліція оштрафувала 192
українця за перший день...

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

Пропонуємо до обговорення:
В понеділок, 6 квітня, в Україні почали діяти посилені правила карантину. За перший день карантину поліція склала 192 адмінпроткола за його порушення.

Дивися повний текст Поліція оштрафувала 192 українця за перший день посиленого карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:53

Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:15

  hlaaluu написав:Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...

Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:48

  _hunter написав:
  hlaaluu написав:Молодцы - деньги сбивать умеют. Надо сумму штрафа увеличить ... Надо ж такими идиотами быть, в стране где средняя з/п 8к - штраф 17к. Для сравнения в Италии штраф 400 при средней зп 1800 ...

Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.

Так что, наступил таки долгожданный конец эпохи бидности?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:42

Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:
пребывание в общественных местах без респиратора или маски

При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:46

А если через парк дорога проходит, по которой можно прилично срезать, теперь парк фиг знает сколько обходить?

P.S.Проходил по дороге рядом с парком, видел до 10 человек.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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  hlaaluu написав:Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:
пребывание в общественных местах без респиратора или маски

При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".

Вот вообще нигде?
Юридическое определение этого термина есть, к примеру, в законе, запрещающем курение в общественных местах (О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения).

В нем прописано, что общественное место — это часть (либо части) любого здания, сооружения, которые доступны или открыты для населения свободно, а также по приглашению или за плату (открыты постоянно, периодически или время от времени), в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Аналогичное определение содержится еще в нескольких документах, включая приказ Минобороны Об утверждении инструкции по организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:02

_hunter
Хах, так и знал что последует такое замечание :)
Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения и он не определен там четко. Приказ минобороны вообще не закон. Постанова кабмина подзаконный акт и должна оперировать терминами закона, либо в преамбуле должны быть описания терминов. Забавные у нас суды оперирущие обобщенными понятиями, а не законом ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:07

  hlaaluu написав:_hunter
Хах, так и знал что последует такое замечание :)
Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения и он не определен там четко. Приказ минобороны вообще не закон. Постанова кабмина подзаконный акт и должна оперировать терминами закона, либо в преамбуле должны быть описания терминов. Забавные у нас суды оперирущие обобщенными понятиями, а не законом ...

Ну вот вам от КабМина разъяснение:
https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnenny ... -karantinu
Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:15

_hunter
Возможно Вы плохо прочитали то что я написал, повторюсь:
нет ЧЕТКОГО определения общественного места
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ... :) , и они никакой юридической силы не имеют.
Придумали ж, толковать свои постановы :) , а нписать грамотно сразу не?
hlaaluu
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