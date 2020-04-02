Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

Додано: Вів 07 кві, 2020 23:20

hlaaluu написав: Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:

пребывание в общественных местах без респиратора или маски

При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место". Интересен еще такой момент, в постановлении говорится, что запрещено:При этом нигде в законах нет четкой формулировки что такое - "общественное место".

hlaaluu написав: Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения Этот термин используется только в рамках закона о запрете курения

hlaaluu написав: он не определен там четко. он не определен там четко.

Как раз есть, но у Кличко свои киевские законы, на украинские ему чхать. Потому у него общественное место даже 50 метров вокруг остановки.В законе он вообще не используется, он там просто определен. Теперь любой другой закон или подзаконный акт употребляющий термин общественное место ссылается именно на то определение.Да у нас куча законов имеет размытое трактование. И что?А уж если вспомнить что данное постановление Кабмина незаконно, а упомянутые штрафы не могут быть выписаны за то что в общественном месте нет маски потому что ни один закон не устанавливает такое требование - то как бы какая разница насколько точно определено что-то в законе если кабмин, меры, полиция клали на закон болт.