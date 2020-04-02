Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:05
Как и говорил, от масок больше вреда:
Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.
Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.
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hlaaluu
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