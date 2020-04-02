RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поліція оштрафувала 192
українця за перший день...

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:05

Как и говорил, от масок больше вреда:

Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.

Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.
hlaaluu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 27.02.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поліція виписала штрафи будівельним гіпермаркетам за... 1, 2, 3
R2 » Пон 06 кві, 2020 12:33
21 964
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 15:51
_hunter
День фінансів: про посилення карантину, індексацію...
R2 » Чет 02 кві, 2020 16:33
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 16:33
getmancevsergei
В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень...
R2 » Сер 25 бер, 2020 11:26
3 304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 12:38
дынин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16590)
08.04.2020 07:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.