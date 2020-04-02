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Поліція оштрафувала 192
українця за перший день...

Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:05

Как и говорил, от масок больше вреда:

Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.

Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:47

  mesevik написав:
Зазначимо, що у Києві під терміном «громадське місце» розуміються:
А в Киеве уже КНР и украинские законы там не действуют?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:51

Є купа магазинів, які продовжують повноцінно працювати, при тому,що продають не товари першої необхідності, при цьому людям забороняють робити пробіжки в парках для підтримки імунітету...оксиморон
podil24
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:10

  hlaaluu написав:Как и говорил, от масок больше вреда:

Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.

Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.

Не совсем понял о чем этот аргумент: одноразовые маски с максимальным сроком ношения в часа 3 не стоит носить больше чосов 3-х? -- вот это поворот!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:45

  mesevik написав:
Зазначимо, що у Києві під терміном «громадське місце» розуміються:


Таким образом, в Государстве Киев курить вообще нигде нельзя. Увижу впредь курящих ментов - буду требовать оштрафовать друг друга.

Кстати, кто такие Петро Пантелеєв, Микола Поворозник и какую юридическую силу (для исполнения кем) имеют подписанные ими докменты?
Luk_v
 
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