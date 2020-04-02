Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...

Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.
Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:05
Как и говорил, от масок больше вреда:
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:47
А в Киеве уже КНР и украинские законы там не действуют?
Mind the gap.
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:51
Є купа магазинів, які продовжують повноцінно працювати, при тому,що продають не товари першої необхідності, при цьому людям забороняють робити пробіжки в парках для підтримки імунітету...оксиморон
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:10
Не совсем понял о чем этот аргумент: одноразовые маски с максимальным сроком ношения в часа 3 не стоит носить больше чосов 3-х? -- вот это поворот!
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:45
Таким образом, в Государстве Киев курить вообще нигде нельзя. Увижу впредь курящих ментов - буду требовать оштрафовать друг друга.
Кстати, кто такие Петро Пантелеєв, Микола Поворозник и какую юридическую силу (для исполнения кем) имеют подписанные ими докменты?
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