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Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 08:05
Как и говорил, от масок больше вреда:
Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.
Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.
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hlaaluu
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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:47
mesevik написав:
Зазначимо, що у Києві під терміном «громадське місце» розуміються:
А в Киеве уже КНР и украинские законы там не действуют?
Mind the gap.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 08:51
Є купа магазинів, які продовжують повноцінно працювати, при тому,що продають не товари першої необхідності, при цьому людям забороняють робити пробіжки в парках для підтримки імунітету...оксиморон
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podil24
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Додано: Сер 08 кві, 2020 09:10
hlaaluu написав:
Как и говорил, от масок больше вреда:
Вчені з Університету Гонконгу вивчили, як довго коронавірус залишається заразним на різних поверхнях за кімнатної температури.
Як ідеться в оприлюдненому звіті, на зовнішній поверхні хірургічної маски коронавірус зберігається до семи днів.
Не совсем понял о чем этот аргумент: одноразовые маски с максимальным сроком ношения в часа 3 не стоит носить больше чосов 3-х? -- вот это поворот!
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_hunter
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Додано: Сер 08 кві, 2020 09:45
mesevik написав:
Зазначимо, що у Києві під терміном «громадське місце» розуміються:
Таким образом, в Государстве Киев курить вообще нигде нельзя. Увижу впредь курящих ментов - буду требовать оштрафовать друг друга.
Кстати, кто такие Петро Пантелеєв, Микола Поворозник и какую юридическую силу (для исполнения кем) имеют подписанные ими докменты?
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Luk_v
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:30
может мне кто-то логигично обьяснит, в чем провинились парки и шашлыки? Если семья и так живет вместе и вышла погулять или на шашлыки, да еще без масок, в чем ньебьезпьека?
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svk_neo
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:48
svk_neo написав:
может мне кто-то логигично обьяснит, в чем провинились парки и шашлыки? Если семья и так живет вместе и вышла погулять или на шашлыки, да еще без масок, в чем ньебьезпьека?
Писали где-то уже: шашлыки "единолично" особого смысла (вроде) не имеют. Поэтому на них обычно собирается минимум две семьи. И тут весь смысл карантина идет лесом.
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_hunter
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:09
svk_neo написав:
может мне кто-то логигично обьяснит, в чем провинились парки и шашлыки? Если семья и так живет вместе и вышла погулять или на шашлыки, да еще без масок, в чем ньебьезпьека?
Я этого тоже не понимаю. Если какая-то бабуля пенсионерка вышла утром в парк прогуляться подышать свежим воздухом - это вредно и ее надо штрафовать...
Чем парки провинились? Ладно там ограничение - не толпиться ...
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hlaaluu
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:12
_hunter написав:
Писали где-то уже: шашлыки "единолично" особого смысла (вроде) не имеют. Поэтому на них обычно собирается минимум две семьи. И тут весь смысл карантина идет лесом.
Смысл в том чтобы не тратились на всякие там шашлыки и берегли денюжки на штрафы и платное лечение ...
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hlaaluu
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:20
hlaaluu написав: svk_neo написав:
может мне кто-то логигично обьяснит, в чем провинились парки и шашлыки? Если семья и так живет вместе и вышла погулять или на шашлыки, да еще без масок, в чем ньебьезпьека?
Я этого тоже не понимаю. Если какая-то бабуля пенсионерка вышла утром в парк прогуляться подышать свежим воздухом - это вредно и ее надо штрафовать...
Чем парки провинились? Ладно там ограничение - не толпиться ...
А там встретила другую "какую-то бабулю пенсионерку" из соседнего парадного, там еще пара из соседнего дома подтянулась и пошло-поехало...
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_hunter
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