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Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:29
_hunter написав:
А там встретила другую "какую-то бабулю пенсионерку" из соседнего парадного, там еще пара из соседнего дома подтянулась и пошло-поехало...
А в магазине или во дворе они не встретятся ...
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hlaaluu
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:33
hlaaluu написав: _hunter написав:
А там встретила другую "какую-то бабулю пенсионерку" из соседнего парадного, там еще пара из соседнего дома подтянулась и пошло-поехало...
А в магазине или во дворе они не встретятся ...
Магазины/дворы патрулировать проще, чем леса/парки...
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_hunter
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:20
_hunter написав:
Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?
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Sergei
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:37
Sergei написав: _hunter написав:
Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?
К тому, что доход официально = 0, а на содержание X6, например, хватает.
Но обсуждение професиональных безработных -- тема отдельной истории...
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_hunter
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:55
_hunter написав: Sergei написав: _hunter написав:
Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?
К тому, что доход официально = 0, а на содержание X6, например, хватает.
Но обсуждение професиональных безработных -- тема отдельной истории...
Вы считаете, что владелец X6 не может быть безработным?
Знаю человека, которая 8 лет назад получала $1000 в месяц с биржи труда(обычная работяга на тяжёлой работе, сборка авто на конвейере). Чем выше официальная зарплата, тем больше за человека платится налогов, тем больше потом получает в случае безработности
Поверьте, за 300 грн в месяц, владелец X6 туда не будет ездить
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safonovstanislav
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:59
_hunter написав: Sergei написав: _hunter написав:
Правильно писать "официальная средняя"...
Мне товарищ скидывал пару раз фото машин, на которых народ к Центру занятости подкатывал... -- не все в стране так плохо, как официальная статистика показывает.
А какое отношение имеет "официальная средняя" к тому, какие машины подъезжают к Центру занятости?
К тому, что доход официально = 0, а на содержание X6, например, хватает.
Но обсуждение професиональных безработных -- тема отдельной истории...
Это ж в какие узкие рамки нужно себя загнать, чтобы быть уверенным, что каждый, кто приехал к Центру занятости на условном "X6", приехал туда обязательно за пособием...
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Sergei
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