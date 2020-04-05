Через два місяці після запуску мобільного додатка "Дія" його завантажили 2 млн 25 тисяч громадян України.
Дивися повний текст Додаток \"Дія\" використовують понад 2 млн українців - Мінцифри.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06
Додаток "Дія" використовують понад 2 млн українців -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Додаток \"Дія\" використовують понад 2 млн українців - Мінцифри.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06
Не мешало бы навести статистику, сколько пользователей получили доступ к документам.
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