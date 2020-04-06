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У Києві повністю завершився
опалювальний сезон

У Києві повністю завершився опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:37

У Києві повністю завершився опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
У місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв'язку з потеплінням. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв..

Дивися повний текст У Києві повністю завершився опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:38

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.

Интересно, как этот незаконный платеж повлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся?
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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