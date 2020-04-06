У місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв'язку з потеплінням. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв..
Дивися повний текст У Києві повністю завершився опалювальний сезон.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:37
У Києві повністю завершився опалювальний сезон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві повністю завершився опалювальний сезон.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:38
Интересно, как этот незаконный платеж повлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся?
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:54
Какое потепление? У на сегодня ночью было -1. Днем 11-13
Наверное, это государство позаботилось о тех, кто всё же не погиб от вируса. Посидите теперь в холодных квартирах ещё.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:00
Предлагаю разделить плату за домофон и обслуживание доводчиков двери, а к оплате вывоза мусора добавить арендную плату на землю за размещение контейнеров, ну и освещение дворов и лестничных маршей - это уже вообще мимо кассы. Естественно замена лампочек - это отдельная услуга.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:09
Главное чтобы в Ощадбанках комиссии по 25 грн вовремя за платежку начисляли.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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