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У Києві повністю завершився
опалювальний сезон

У Києві повністю завершився опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:17

Re: У Києві повністю завершився опалювальний сезон

RomanTik написав:Faceless Зображення
в упор не вижу +20, зато -1 ночью - вижу. А вам если жарко - можете спать на балконе.
Вот прямо сейчас 20,и вчера было жарко. А вам прогноз погоды заменяет реальность?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:56

Faceless а вы живете только сегодняшним днем?
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RomanTik
 
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