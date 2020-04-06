Вот прямо сейчас 20,и вчера было жарко. А вам прогноз погоды заменяет реальность?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:17
Re: У Києві повністю завершився опалювальний сезон
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:56
Faceless а вы живете только сегодняшним днем?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:17
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