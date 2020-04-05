30% респондентів вказали, що їхні компанії вже почали втрачати клієнтів/проєкти.
Дивися повний текст Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27% зросли зарплати, але 52% бояться втратити роботу (дослідження).
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:30
Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27% зросли зарплати, але 52% бояться втратити роботу (дослідження).
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:34
52% бояться втратити роботу? Дуже дивно. Донедавна в нас скрізь кричали, що вайтішніків у нас мало, їх треба якомога більше, що Україна стане великою вайті-нацією і завдяки невтомним працівникам клавіатури і монітору підніме свою економіку до захмарних височин. Здавалося б, як за таких умов можна втратити роботу? А тут не минуло і 2х тижнів карантину, як на тобі, маєш.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:57
Для меня особо ничего не поменялось - клавиатура и монитор дома, клавиатура и монитор на работе ... Нехватает немного живого общения с коллегами.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:57
тоже считаю что у gamedev только все улучшилось, так что кто потерял работу бегом в геймдев, "карантин" т.е сидение людей компами это уже похоже навсегда
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:14
что касается отчета по проведенному исследованию, не ясно кол-во опрошенных и не ясна структура.
буквально вчера общался со своими предполагаемыми заказчиками, все поставили проекты на холд. объясняют просто: наши заказчики приостановили с нами сотрудничество, мы в свою очередь тоже приостанавливаем.
в профильных группах в фб тоже полным ходом обсуждают приостановку проектов.
так что ситуация у IT-шников не оч. веселая. наши заказчики приостанавливают проекты.
недельки через 3-4 и программисты начнут ощущать кризис. сейчас они доделывают проекты, взятые раньше в работу.
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:40
Они по предоплате работают??? Если да, то супер. Если нет то есть вариант не получить или долго не получить оплату.
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:16
Я работаю на фрилансе и 2 недели тому назад брал новый заказ. Так вот, уже тогда вариантов было в два раза меньше. Еще момент, что с нового проекта уменьшили оплату на 10%. В целом вероятно, что могут быть периоды когда заказов не будет. Хотя любой айтишник знает чем себя занять на вынужденных каникулах - учить новый материал )
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