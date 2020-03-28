Кошти зможуть отримати ті, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні.
Дивися повний текст Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від держави: Звідки візьмуть гроші.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:36
Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від держави: Звідки візьмуть гроші.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:36
1% от реализации полезных ископаемых - это ни о чем. Изначально утопия.
Недра принадлежат народу, а значит всем гражданам, рожденным на этой земле.
Всю плату за "ренту", полученную с добычи ископаемых и прочей эксплуатации земельных ресурсов, в автоматическом режиме, без участия чиновников, распределять поровну на всех. И тогда уже каждый гражданин будет решать, что с этим "гарантированным доходом" делать.
А не ахметовым и фирташам позволять зарабатывать миллиарды на этом, а народу -шиш без масла.
Вот это единственный честный и правильный подход, остальное ложь.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:48
Re: Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...
а шо делать кому уже давным давно выполнилось 18 лет? Или они уже не нужны?
П,С.И боюсь если, допустим, 18летним таки выдавать тот "стартовый капитал" - то они (90%) его прогуляют, а толку почти никакого не будет.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:58
Тут главное в фонд, которым будут рулить "правильные менеджеры" . Выдавать то уже дело десятое.
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:19
Тут простой прикол от зеко-манды, выплаты тем, кто родился начиная с 2021 года и достиг 18ти лет. Значит, выплаты начнутся к 2040 году, через 19 лет. Что там будет... С"дохнет ли визирь, или ишак помрёт... ", как говорил Хаджа Насреддин, не известно. Может, через 20 лет это будет эквивалент 2 рулонов туалетной бумаги. Все может быть... А вот РЕЙТИНГ зезиденту нужно срочно поднять СЕЙЧАС!!!
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:22
Alex2007 а нам с тобой сдыхать пора и этим мы ну очень поможем зеленым.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:48
Круто понапринимают сейчас то за что через 20 лет платить будут другие... Еще и копить в гривнах наверное будут.... Т.е. с населения 18 лет будут драть по 1% за газ, наварят в баксах себе состояние, а потом переведут в грн по курсу через 18 лет и выплатят копейки.... Бизнес...
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