Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...
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warlamp написав:Платёжные терминалы денег не выдают, а только принимают. А банкоматы - наоборот.
Платежные терминалы могут и "выдавать" деньги.
В других странах это давно работает, у нас вспомнили о такой возможности только сейчас. Причем вспомнили ещё до карантина, можно поискать зимние новости на эту тему.
К слову банкоматы тоже умеют не только выдавать деньги, но и принимать их для оплаты или внесения на счёт.
К сожалению, украинцы в общей массе еще очень слабо разбираются во всех этих примочках, получение наличных на кассе в супермаркете, так же как и банкомат принмающий деньги, это обычное явление, а не какое-то новшество
warlamp написав:Адреса и банки, владеющие этими продвинутыми терминалами и банкоматами по Киеву назвать можете?
Банкоматы ОТП, Аваль, Укрсиб. Приват просто обязан иметь такие банкоматы, но я давний хейтер Привата, потому даже в Харькове не знаю где у них банкоматы с попонением. У Креди Агриколя в Киеве есть, знаю потому что это единственный город в котором у них есть банкоматы с пополнением.
По Киеву адреса не назову, я вообще-то в Харькове живу. А по Харькову назову, приезжай
К слову когда в 2011 или 2012 начал пользоваться этой фичей у Аваля они в отличии от многих других банков уже пополняли карты мгновенно. А ОТП еще долго-долго пополнял на следующий банковский день, так что вечером в пятницу пополнять смысла не было.
Чтобы на POS-терминале можно было "снять" с карты деньги не нужны никакие-то очень особые терминалы, разве что это должна быть модель у которое есть данный функционал в прошивке. Просто вместо внесения налички в кассу делается обратная операция выдачи налички из кассы, вот и всё.
Вот тебе цитата из доки верифоновского терминала:
4.1.9 Cash back Cash back is a function that allows customers to withdraw cash from the cash register during a transaction. This action is possible with a credit- or debit card and always requires a transaction. Only withdrawing cash is not possible with the cash back-function. Press the MENU icon and select CASH BACK PAYMENT AMOUNT: Type the sum of the transaction and press Enter. CASH BACK AMOUNT: Type the sum of the cash withdraw and press Enter.
The terminal prints out receipts, which display separately the payment and cash back amounts. Always check the customer’s ID during a cash back transaction