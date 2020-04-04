Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 06:20

  warlamp написав:Платёжные терминалы денег не выдают, а только принимают. А банкоматы - наоборот.

Платежные терминалы могут и "выдавать" деньги.

В других странах это давно работает, у нас вспомнили о такой возможности только сейчас. Причем вспомнили ещё до карантина, можно поискать зимние новости на эту тему.

К слову банкоматы тоже умеют не только выдавать деньги, но и принимать их для оплаты или внесения на счёт.
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  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  warlamp написав:Платёжные терминалы денег не выдают, а только принимают. А банкоматы - наоборот.

Платежные терминалы могут и "выдавать" деньги.

В других странах это давно работает, у нас вспомнили о такой возможности только сейчас. Причем вспомнили ещё до карантина, можно поискать зимние новости на эту тему.

К слову банкоматы тоже умеют не только выдавать деньги, но и принимать их для оплаты или внесения на счёт.


К сожалению, украинцы в общей массе еще очень слабо разбираются во всех этих примочках, получение наличных на кассе в супермаркете, так же как и банкомат принмающий деньги, это обычное явление, а не какое-то новшество :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  warlamp написав:Платёжные терминалы денег не выдают, а только принимают. А банкоматы - наоборот.

Платежные терминалы могут и "выдавать" деньги.

В других странах это давно работает, у нас вспомнили о такой возможности только сейчас. Причем вспомнили ещё до карантина, можно поискать зимние новости на эту тему.

К слову банкоматы тоже умеют не только выдавать деньги, но и принимать их для оплаты или внесения на счёт.


Адреса и банки, владеющие этими продвинутыми терминалами и банкоматами по Киеву назвать можете?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:45

  warlamp написав:Адреса и банки, владеющие этими продвинутыми терминалами и банкоматами по Киеву назвать можете?

Банкоматы ОТП, Аваль, Укрсиб. Приват просто обязан иметь такие банкоматы, но я давний хейтер Привата, потому даже в Харькове не знаю где у них банкоматы с попонением. У Креди Агриколя в Киеве есть, знаю потому что это единственный город в котором у них есть банкоматы с пополнением.

По Киеву адреса не назову, я вообще-то в Харькове живу. А по Харькову назову, приезжай :D

К слову когда в 2011 или 2012 начал пользоваться этой фичей у Аваля они в отличии от многих других банков уже пополняли карты мгновенно. А ОТП еще долго-долго пополнял на следующий банковский день, так что вечером в пятницу пополнять смысла не было.

Чтобы на POS-терминале можно было "снять" с карты деньги не нужны никакие-то очень особые терминалы, разве что это должна быть модель у которое есть данный функционал в прошивке. Просто вместо внесения налички в кассу делается обратная операция выдачи налички из кассы, вот и всё.

Вот тебе цитата из доки верифоновского терминала:
4.1.9 Cash back
Cash back is a function that allows customers to withdraw cash from the cash register during a
transaction. This action is possible with a credit- or debit card and always requires a transaction.
Only withdrawing cash is not possible with the cash back-function.
Press the MENU icon and select CASH BACK
PAYMENT AMOUNT: Type the sum of the transaction and press Enter.
CASH BACK AMOUNT: Type the sum of the cash withdraw and press Enter.

The terminal prints out receipts, which display separately the payment and cash back amounts.
Always check the customer’s ID during a cash back transaction


А вот ролик где эта функция показана "на пальцах"
https://youtu.be/KEhPZ-f4IHI
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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