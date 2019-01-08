Finance.ua: Закон о земле – что нужно знать обычному...

Когда и как в Украине заработает рынок земли
В конце марта парламент снял мораторий на продажу земель сельхозназначения, который действовал в Украине с 2001 года. Принятый закон постепенно, с многими ограничениями, но все же должен запустить в стране рынок земли, который существует почти во всех странах мира. Мы изучили документ и при помощи экспертов постарались ответить на ключевые вопросы, которые интересуют украинцев: когда заработает рынок, кто сможет покупать и продавать землю, сколько она будет стоить, что изменится для собственников паев?
Дивися повний текст Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу