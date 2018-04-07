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Finance.ua: Закон о земле – что нужно знать обычному...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Когда и как в Украине заработает рынок земли
В конце марта парламент снял мораторий на продажу земель сельхозназначения, который действовал в Украине с 2001 года. Принятый закон постепенно, с многими ограничениями, но все же должен запустить в стране рынок земли, который существует почти во всех странах мира. Мы изучили документ и при помощи экспертов постарались ответить на ключевые вопросы, которые интересуют украинцев: когда заработает рынок, кто сможет покупать и продавать землю, сколько она будет стоить, что изменится для собственников паев?
Дивися повний текст Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу
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D2
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Додано: Сер 15 кві, 2020 23:55
Валентина, как всегда, досконально раскрыла тему.
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schwarzgold
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:48
Аби ця земля залишалася в руках українців....
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Zylbonne
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:59
Здравствуйте граждане Украины.
Сегодня, 17 июня 2020 года в 14:28 был звонок с моб. номера 380662258975 и прямым предложением "продать своё право на бесплатное получение земельных участков 2,0 гектара" и ссылкой на норму Земельного кодекса ст.121.
Звонившие субъект хоз. деятельности Втормет - занимающаяся скупкой металлолома.
Вопрос, это уже начался Великий деребан земли Украины? И кто даёт (продаёт) такую иннформацию кол.центрам, о том что моё право не реализовано на бесплатную передачу земли?
Законно ли это в отношении меня. Кому ещё звонили с такими предложениями?
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gust
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Додано: Нед 30 сер, 2020 15:43
Если мы, будучи гражданами Украины, получили в наследство пай земли, а сейчас был принят закон о продаже земли в Украине, где предписано, что в течении года иностранный гражданин должен ее или продать или передать в распоряжение (е всегда бывают доверенные лица). Кто точнее знает эту информацию? Когда закон вступит в силу ? Когда эту норму передачи или продажи надо осуществить? Или ее таки после обсуждений отменили? Это же крохи, по сравнению с теми объемами . что они собираются продавать иностр. корпорациям. Точно по срокам, что делать с паем. Сейчас и ближайшие 3 года хемля находится в аренде. Так что в течении года прерывать аренду?
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loewin26
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:09
Хто зможе бути власником земель сільгосппризначення?
Закон передбачає, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути:
громадяни України;
українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, держави, територіальних громад;
територіальні громади;
держава.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:16
Кто то подскажет... есть Садовый кооператив, участки все в приватной собственности, но есть земля на территории кооператива под хознужды - сельхоздвор и местная дорога между участками. Она по документам местной Сильрадой передана в бессрочную аренду кооперативу. За нее платим налог. Возникает вопрос - а выкупить ее в свою собственности или как то передать иным способом кооператив может?
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Джон
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