- лімітів для ФОП
- мораторію на перевірки
- податку на землю та нерухоме майно
- подання скарг
- відсотків за кредитами та орендної плати
Більше детально:
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:06
Зміни для підприємців у Податковому кодексі
Яків Воронін, який вже брав участь у челенджу #залишаюсьвдома, розповість про зміни, які торкнулися:
- лімітів для ФОП
- мораторію на перевірки
- податку на землю та нерухоме майно
- подання скарг
- відсотків за кредитами та орендної плати
Більше детально:
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