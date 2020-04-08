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Зміни для підприємців
у Податковому кодексі

Зміни для підприємців у Податковому кодексі
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:06

Зміни для підприємців у Податковому кодексі

Яків Воронін, який вже брав участь у челенджу #залишаюсьвдома, розповість про зміни, які торкнулися:
- лімітів для ФОП
- мораторію на перевірки
- податку на землю та нерухоме майно
- подання скарг
- відсотків за кредитами та орендної плати

Більше детально:
https://www.youtube.com/watch?v=IPcErbG ... e=youtu.be

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Ірина_
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