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Преднамеренный геноцид
со стороны УПЦ МП (РПЦ)

Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:02

Re: Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)

Як братка ховають антихристи з МП
https://m.glavcom.ua/kyiv/publications/ ... 73260.html
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:05

Re: Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)

А что же молчит ПЦУ?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:11

  Diman написав:А что же молчит ПЦУ?


Чого мовчить? Вони послідували українській церкві УГКЦ,які вже давно все заборонили і закриті.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15

Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:18

  freeze написав:Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.


Я як в синагогах? Хто знає?
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