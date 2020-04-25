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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 кві, 2020 00:32
Курилка о дизайне
Друзья, пытался ли кто-то самостоятельно сделать черновик дизайн-проекта для своей квартиры? Пока карантин, хочется в своё удовольствие перебрать разные варианты, чтобы набросать ориентиры для будущей работы с профессиональным дизайнером. Пользовался ли кто-то сам дизайнерским софтом? Есть ли рекомендации?
Додано: Чет 16 кві, 2020 08:10
Тут только Флай поможет.На профильных форумах больше инфо.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 16 кві, 2020 13:41
Ванная с балконом
Выглядит шикарно. Вид снаружи, думаю, тоже будет неплохой.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:15
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:57
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