Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:02
Shaman написав:
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?
1. так дешевше
2. Покупцям так більше подобається
В нас основна маса ринку була, це ізабельні сорти з додаванням цукру і зернового спирту. І тут мова не про захист прав споживача, а протзахист прав виробника а точніше тупо про гроші
Banderlog
1
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:04
ЛАД написав: Shaman написав:
а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...
так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.
можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стояло
а можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо. "хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини"
- оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофілам
ps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли ЛАД
, що в Німеччині далеко не монолітна нація.
Вьюнош, вы опять "не переходите на личности?
И занимаетесь "нахабною брехнею".Вы регулярно во всех спорах доказывали, что нам промышленность не нужна, разве что пищевая и лёгкая
. И никогда раньше этого не отрицали. Теперь оказывается, что вы всегда были за развитие промышленности? Так о чём вы со мной всё время спорили? А как пример развития промышленности приводили скрутку проводов.
В какой именно "цій галузі" вы працюєте?
Что вы там бачите, я не знаю, но о "монолитной нации" в Германии я ни слова не писал. Другой вопрос, что они стараются натурализовать иммигрантов. И наши беженцы лет через 10-20 будут считаться (и практически быть) немцами.
Цитати будуть? бо коли ви брешете, казати про це - це не перехід на особистості, це констатація факту.
я НІКОЛИ не казав, що промисловість не потрібна. якщо у вас чомусь склалася така думка - це ваша помилка, я тут ні до чого. так, я неодноразово казав, що важка промиловість померла через неефективність/непотрібність, свідомо її ніхто не знищував. не займалися - так. а харчову промисловість я наводив як приклад, що в нас розвинулося - бо срср не міг чомусь її побудувати. ракети міг, а нормальну їжу - ні. а ви перекручуєте, що я кажу, що нам потрібна лише харчова.
тому зараз ви зрозуміли мою позицію, чи треба ще раз пояснити? чи будете й далі перекручувати? гадаю друге - але ще раз, тоді брехун - це просто констатація факту.
в різних працював - більше металургія та машинобудування (й тут в нас дупа згоден, але спробували б це міняти - вам би радянські кадри розповіли, що ви нічого не розумієте
)
наші вже через 5 років стануть німцями на відміну від турок, які й в другому поколінні не завжди... тому так, стратегічно в них найдалекоглядніше бачення - але місцеві популісти й це ставлять під сумнів. як й у Польщі...
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:05
Banderlog написав: Shaman написав:
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?
1. так дешевше
2. Покупцям так більше подобається
В нас основна маса ринку була, це ізабельні сорти з додаванням цукру і зернового спирту. І тут мова не про захист прав споживача, а протзахист прав виробника а точніше тупо про гроші
й ми тепер не маємо права всередині країни це продавати? й яким покупцям - які ще пам'ятають 777?
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:11
ЛАД написав:
Это не расследование и не "данные"
це саме розслідування, хоч воно вам може і не подобатись.
ЛАД написав:
Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним
треба Туреччині це сказати! А то вона не знає, що Чорне море теж спільне, тому одноосібно контролює та збирає плату за прохід через Босфор і Дарданелли.
ЛАД написав:
А каналом могут пользоваться Украина и РФ совместно без всяких проблем.
до речі, після анексії Криму, коли обидві сторони каналу опинились у фактичному володінні рф, цей договір як виконувався, так само "спільно" і без проблем? Чи "Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним" працює лише для України, а рф може не пускати українські кораблі, будувати міст, що обмежує висоту проходу і т.д.?
ЛАД написав:
"Уточнение" сегодняшнее сильно отличается от уточнения кучмовского, нечего даже сравнивать
та ні, принцип той самий. Чи ви не бачите? Просто Кучма тоді підписав офіційну "капітуляцію", а зараз влада на це не йде. Сподіваюсь, не "поки що".
ЛАД написав:
А эти оставшиеся 8 школ закрылись бы и без войны
а може і не закрились би, або їх би просто замінили на російськомовні класи. Звідки ви знаєте?
Чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо в наш час віддавати дітей у російськомовні школи. За срср в таких школах в основному вчилися або діти військових/номенклатури, а бо ті діти, чиї батьки планували карʼєру дітей у москві. А зараз, при незалежній Україні, це для чого треба? Риторичне запитання.
ЛАД написав:
Ваши рассуждения по поводу русскоязычности как причины войны комментировать не буду
це одна із причин, 100%. Наскільки вагомий вплив саме цієї причини, я оцінювати не візьмусь. Але для роспропаганди на зовнішній світ цей фактор вагомий, що і доводять слова Віткоффа.
ЛАД написав:
Вы много видели продавцов, которые читают законы?
На любом языке. (Я, кстати, тоже не читал эти законы. Думаю, и вы тоже).
я ознайомлювався, якраз щоб відповідати на роспропаганду про те, що "запрещают слово на русском сказать".
ЛАД написав:
Нескольких скандалов и штрафов хватило
не вірю. Покажіть протокол про штраф. Це більше схоже на байку із соцмереж.
Всі оці "звільнення таксистів", що вірусилися останніми роками, це історії про те, що пасажир не хотів слухати або російську музику/радіо, або хотів, щоб таксист до нього говорив українською, а той відмовлявся. Якраз це і є порушенням закону і абсолютно логічно, бо в Україні громадянин не зобовʼязаний знати будь-яку мову, крім української, відповідно, у сфері обслуговування повинні працювати люди, що знають і говорять українською. Інші мови не заборонені, якщо і клієнт і продавець/таксист російськомовні, вони можуть між собою спілкуватися російською.
Це в тому числі відповідь на репліку хантера.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:11
Shaman написав: Бетон написав: Water написав:Бетон
Тебе розстріляли?
судячи з дописів, в його голові його сьогодні бусифікували, завтра зґвалтували, а післязавтра розстріляли - й так по колу. й вирватися з цього жаху можуть допомогти лише міцні пігулки...
Всё это будет с твоим сыном или дочерью и внуками, если такое как ты размножается.
Вот увидишь
ти краще про себе подбай та про своїх (якщо тебе це ще цікавить)...
Мои в Ирландии живут. Вам их не достать.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:13
Shaman написав:
тобто причина - додавання спирту? цікаво. а як тоді має називатися напій зі спиртом?
Уважающие себя производители крепят вина виноградным спиртом.
ЗЫ Подозреваю, что в Европе и чай в бренди не приветствуется 😁
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:14
ЛАД написав:
но когда-то читал, что в наших условиях винограду не хватает жары, чтобы набрать нужную сахаристость. По-моему, такая же проблема у немцев.
правильно. + ізабельні сорта стійкіші до захворювань та урожайніші.
І останнє. Зберігання. Спирт це консервант, дешевий.
Понятно шо пансьтво зара опять почне про недопустимість коктелів поза барами
та священність авторського права.
і уведе розмову в дебрі.
Тому обмежимось фактом український виноробний ринок від євроасоціації обвалився і причина законодавча.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:16
Banderlog написав: Shaman написав:
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?
1. так дешевше
2. Покупцям так більше подобається
В нас основна маса ринку була, це ізабельні сорти з додаванням цукру і зернового спирту. І тут мова не про захист прав споживача, а протзахист прав виробника а точніше тупо про гроші
Какая вообще проблема?
Регистрируем торговую марку "Шмурдяк" и не только производим любимые напитки, но и всему миру диктуем, как их производить 😁
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:24
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...
так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.
можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стояло
а можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо. "хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини"
- оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофілам
ps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли ЛАД
, що в Німеччині далеко не монолітна нація.
Вьюнош, вы опять "не переходите на личности?
И занимаетесь "нахабною брехнею".Вы регулярно во всех спорах доказывали, что нам промышленность не нужна, разве что пищевая и лёгкая
. И никогда раньше этого не отрицали. Теперь оказывается, что вы всегда были за развитие промышленности? Так о чём вы со мной всё время спорили? А как пример развития промышленности приводили скрутку проводов.
В какой именно "цій галузі" вы працюєте?
Что вы там бачите, я не знаю, но о "монолитной нации" в Германии я ни слова не писал. Другой вопрос, что они стараются натурализовать иммигрантов. И наши беженцы лет через 10-20 будут считаться (и практически быть) немцами.
Цитати будуть? бо коли ви брешете, казати про це - це не перехід на особистості, це констатація факту.
я НІКОЛИ не казав, що промисловість не потрібна. якщо у вас чомусь склалася така думка - це ваша помилка, я тут ні до чого. так, я неодноразово казав, що важка промиловість померла через неефективність/непотрібність, свідомо її ніхто не знищував. не займалися - так. а харчову промисловість я наводив як приклад, що в нас розвинулося - бо срср не міг чомусь її побудувати. ракети міг, а нормальну їжу - ні. а ви перекручуєте, що я кажу, що нам потрібна лише харчова.
харчову промисловість в СССР не особо стремились развивать. Делали разве что соки и маринады, рыбные консервы, тушёнку, колбасу. Да, ещё сгущённое молоко и молокопродукты. Само собой, торты, конфеты и пр. десерты. Так, а что нового стали сейчас делать? Даже не могу сообразить, разве что больше сортов стало.
Но ещё раз, о чём вы тогда спорили со мной всё время?
тому зараз ви зрозуміли мою позицію, чи треба ще раз пояснити? чи будете й далі перекручувати? гадаю друге - але ще раз, тоді брехун - це просто констатація факту.
В связи с вопросом выше, кто брехун?
Не буду искать ваши старые цитаты, но раньше вы писали совсем не так. И когда я писал, что вы за "великую с/х державу", вы ни разу мне не возразили так, как сейчас, а всегда говорили, что "мы не империя, это нам не нужно".
Почему мы ничего не создали за 30 лет независимости, а только развалили то, что было?
в різних працював - більше металургія та машинобудування (й тут в нас дупа згоден, але спробували б це міняти - вам би радянські кадри розповіли, що ви нічого не розумієте
Какие "радянські кадри розповіли" бы, "що ви нічого не розумієте"? И по какому поводу?
Кто эти "кадры"? Инженеры? Администраторы?
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:25
Сибарит написав:
Регистрируем торговую марку "Шмурдяк" и не только производим любимые напитки, но и всему миру диктуем, как их производить 😁
проблема в державі яка законодавчо давить шмурдяк)
ви надувайте щоки скільки хочете, грошей в Україні від європейської гідності чомусь не добавляється
