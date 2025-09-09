Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:29


Від 20 до 30 відсотків розлучень у світі стаються через фінансові проблеми. Один витрачає надто багато, інший намагається економити. А в результаті - образи, недовіра, розлучення і поділ майна. Як цього уникнути? Вести сімейний бюджет. У цьому відео ми розповідаємо про п’ять простих правил, які допоможуть позбутися сварок через гроші та з легкістю планувати великі покупки та накопичення - тобто як вести сімейний бюджет.

00:00 Перше правило. Модель ведення бюджету / Варіанти сімейного бюджету
03:06 Друге правило. Облік доходів та витрат
05:10 Третє правило. Не витрачайте все й одразу
05:38 Четверте правило. Контроль боргів
06:04 П'яте правило. Накопичення

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:07



Як вибратися з боргової ями? Це питання, яке щодня задають собі мільйони українців. Тільки уявіть: у березні 2025 року в Єдиному реєстрі боржників було понад 9 мільйонів записів! І це не просто цифри, а мільйони реальних історій. Дивіться у нашому відео, як подолати борги і повернути собі фінансову свободу.

00:00 Скільки боржників сьогодні в Україні
01:10 Крок 1. Оцінюємо масштаб проблеми
01:48 Крок 2. Створюємо бюджет
02:37 Крок 3. Стратегія погашення боргу
03:15 Крок 4. Покращення фінансового стану
03:39 Крок 5. Підтримка мотивації

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:02

ЦІНИ на ПРОДУКТИ в Україні: на скільки виросте чек за їжу



Продукти дорожчають. Але чи критично? Розбираємо з економістом Олегом Пендзином ситуацію на продовольчому ринку країни. Зокрема обговорили, на які продукти ціни підуть вгору, а які не мають подорожчати.


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Модератор
Модератор
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 15:38



А чи знаєте ви, що витрачаючи гроші в магазині, частину з них ми можемо повернути? Звучить як магія, правда? Але це реальність, яка називається кешбек. Якщо ви хоч раз бачили, як на ваш рахунок повертається кілька гривень за покупку, то знаєте це приємне відчуття. Але що таке кешбек насправді, як він працює і, найголовніше, чи не ховається за ним якась пастка? Розберемо у цьому відео.

00:00 Що таке кешбек
01:17 Як працює кешбек від банків. Види банківських кешбеків
01:59 Кешбек від ритейлерів. Особливості та відмінності
02:54 Правила кешбеку! Як не потрапити у пастку
03:55 Чи треба платити податки з кешбеку?
04:14 Як працює Національний кешбек і у чому відмінності з іншими кешбеками

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:55



Ми звикли вважати, що інвестування - це справа для великих бізнесменів, які оперують мільйонами. Але що, якщо я скажу, що інвестувати можна, навіть якщо у вас є всього 1000 гривень? Так, з однією тисячею ви не станете мільйонером, але вона може бути першою сходинкою для вашої фінансової незалежності.

00:00 Фінансова подушка безпеки: чи можна інвестувати останні гроші?
01:06 Для чого ми інвестуємо? Визначаємо ціль
02:08 Вивчаємо актив перед інвестуванням
03:08 Варіанти для інвестування, якщо у вас 1000 гривень в кишені
04:31 Інвестиція в державу! Як заробити на ОВДП?
07:48 Корпоративні облігації. В чому їх відмінність від ОВДП
08:33 Інвестування у фондовий ринок. Плюси і мінуси. Як почати з тисячі гривень
10:57 Земельні інвестиції. Можна починати з 1000 гривень
12:01 Найризиковіші інвестиції - це крипта
13:44 Яка найкраща інвестиція
14:18 Куди вкласти 1000 гривень? Поради від інвестора

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 14:14



Як стати фізичною особою підприємцем? Скільки платити податків? Кому підходить ФОП, а кому ні? У цьому відео ми розкладаємо по поличках все - від того моменту, коли ви вирішите стати ФОПом, до того, як платити податки. Також розберемося, як це робити швидко, просто і, головне, не заплутатися у всіх цих правилах.

00:00 Для чого потрібен ФОП
00:50 Як зареєструватися ФОПом? 5 простих кроків
01:57 Вибір системи оподаткування
03:30 Податки ФОП. Особливості податкових платежів по кожній з груп. Ліміти на ФОПів першої, другої і третьої груп


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Ірина_
