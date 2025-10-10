Youtube канал - Finance.ua

Від 20 до 30 відсотків розлучень у світі стаються через фінансові проблеми. Один витрачає надто багато, інший намагається економити. А в результаті - образи, недовіра, розлучення і поділ майна. Як цього уникнути? Вести сімейний бюджет. У цьому відео ми розповідаємо про п’ять простих правил, які допоможуть позбутися сварок через гроші та з легкістю планувати великі покупки та накопичення - тобто як вести сімейний бюджет.
00:00 Перше правило. Модель ведення бюджету / Варіанти сімейного бюджету 03:06 Друге правило. Облік доходів та витрат 05:10 Третє правило. Не витрачайте все й одразу 05:38 Четверте правило. Контроль боргів 06:04 П'яте правило. Накопичення
Як вибратися з боргової ями? Це питання, яке щодня задають собі мільйони українців. Тільки уявіть: у березні 2025 року в Єдиному реєстрі боржників було понад 9 мільйонів записів! І це не просто цифри, а мільйони реальних історій. Дивіться у нашому відео, як подолати борги і повернути собі фінансову свободу.
00:00 Скільки боржників сьогодні в Україні 01:10 Крок 1. Оцінюємо масштаб проблеми 01:48 Крок 2. Створюємо бюджет 02:37 Крок 3. Стратегія погашення боргу 03:15 Крок 4. Покращення фінансового стану 03:39 Крок 5. Підтримка мотивації
Продукти дорожчають. Але чи критично? Розбираємо з економістом Олегом Пендзином ситуацію на продовольчому ринку країни. Зокрема обговорили, на які продукти ціни підуть вгору, а які не мають подорожчати.
А чи знаєте ви, що витрачаючи гроші в магазині, частину з них ми можемо повернути? Звучить як магія, правда? Але це реальність, яка називається кешбек. Якщо ви хоч раз бачили, як на ваш рахунок повертається кілька гривень за покупку, то знаєте це приємне відчуття. Але що таке кешбек насправді, як він працює і, найголовніше, чи не ховається за ним якась пастка? Розберемо у цьому відео.
00:00 Що таке кешбек 01:17 Як працює кешбек від банків. Види банківських кешбеків 01:59 Кешбек від ритейлерів. Особливості та відмінності 02:54 Правила кешбеку! Як не потрапити у пастку 03:55 Чи треба платити податки з кешбеку? 04:14 Як працює Національний кешбек і у чому відмінності з іншими кешбеками
Ми звикли вважати, що інвестування - це справа для великих бізнесменів, які оперують мільйонами. Але що, якщо я скажу, що інвестувати можна, навіть якщо у вас є всього 1000 гривень? Так, з однією тисячею ви не станете мільйонером, але вона може бути першою сходинкою для вашої фінансової незалежності.
00:00 Фінансова подушка безпеки: чи можна інвестувати останні гроші? 01:06 Для чого ми інвестуємо? Визначаємо ціль 02:08 Вивчаємо актив перед інвестуванням 03:08 Варіанти для інвестування, якщо у вас 1000 гривень в кишені 04:31 Інвестиція в державу! Як заробити на ОВДП? 07:48 Корпоративні облігації. В чому їх відмінність від ОВДП 08:33 Інвестування у фондовий ринок. Плюси і мінуси. Як почати з тисячі гривень 10:57 Земельні інвестиції. Можна починати з 1000 гривень 12:01 Найризиковіші інвестиції - це крипта 13:44 Яка найкраща інвестиція 14:18 Куди вкласти 1000 гривень? Поради від інвестора
Як стати фізичною особою підприємцем? Скільки платити податків? Кому підходить ФОП, а кому ні? У цьому відео ми розкладаємо по поличках все - від того моменту, коли ви вирішите стати ФОПом, до того, як платити податки. Також розберемося, як це робити швидко, просто і, головне, не заплутатися у всіх цих правилах.
00:00 Для чого потрібен ФОП 00:50 Як зареєструватися ФОПом? 5 простих кроків 01:57 Вибір системи оподаткування 03:30 Податки ФОП. Особливості податкових платежів по кожній з груп. Ліміти на ФОПів першої, другої і третьої груп
Інвестування — це складно, ризиковано і точно не для мене". Досі багато людей вважають, що світ інвестицій - це справа багатих, щоденні ризики, стеження за графіками. А щоб почати - треба мати мільйони. Чи так це насправді? У цьому відео ми спробуємо розвінчати найбільші міфи про інвестування.
00:00 Міф перший. Інвестиції - це небезпечно і ризиковано 01:51 Міф номер 2: Інвестують лише фінансові генії 03:30 Міф третій. Інвестування тільки для багатих 04:17 Міф номер 4. Інвестиції - швидке збагачення 04:50 Підсумкове слово
Хочете купити автомобіль, квартиру, зробити ремонт чи поїхати у відпустку - а грошей тут і зараз немає. Що ж робити? Планувати. У цьому відео ми розповідаємо про планування і здійснення великих покупок.
00:00 Психологія ціни та емоцій 01:23 Фінансова подушка безпеки 02:24 Вибір інструментів накопичення (необхідно для довготривалих покупок) 03:21 Стратегія покупки нерухомості 05:50 Важливо знати при плануванні покупки квартири! 06:54 Покупка автомобіля: яких правил слід дотримуватись 08:30 Плануємо відпустку: прості кроки до омріяного відпочинку
Світ спостерігає історичну подію. Вперше ціна на золото зросла до безпрецедентних максимумів. Після того, як ціна на золото перетнула позначку у 4 тисячі доларів, увага не лише фінансового світу прикута до цього металу. Таке стрімке ралі у парі долар/золото свідчить про глибокі зміни у світовій фінансовій системі. Більше про це - на відео.