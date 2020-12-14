RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

написав тут пост у відповідь на черговий висер хомʼяка про продаж кавʼярні і тепер реклама їх продажу полізла зі всіх щілин в усіх соцмережах, таке враження що півміста продає «затишні прибуткові» кавʼярні

зи: до речі продаж бізнесу в орендному приміщенні - це шляпа ще навіть більша, ніж отой кавовий бізнес, з власного досвіду є багато чого розказати
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12015
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 11:22

  BIGor написав:
  dr_bastm написав:
  Faceless написав:Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.

https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.

Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно. Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?

Предполагаю, что акции выпускают, чтобы их выкупить за державні кошти( а кто в здравом уме их еще купит?) и таким образом закинуть в КГС(КМБ) деньги. Если схема такая, то это преступление перед жителями Киева/народа Украины( в зависимости из какого бюджета закидывать)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 28.04.20
Подякував: 793 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 12:35

  Damien написав:
  BIGor написав:
  dr_bastm написав:https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.

Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно. Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?

Предполагаю, что акции выпускают, чтобы их выкупить за державні кошти( а кто в здравом уме их еще купит?) и таким образом закинуть в КГС(КМБ) деньги. Если схема такая, то это преступление перед жителями Киева/народа Украины( в зависимости из какого бюджета закидывать)

Связка укро-чиновников и бызнэсменов продолжает дерибанить страну. Во время войны!!!!
Уро.ды конвертируют территорию, которая перепала им на шару в 1991, на деньги и вывозят их.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 20 лис, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення Зображення Зображення

И всім чотирьом чи скільки їх в Грейті мінімаркетам гаплик


Доречі, панове інвестори. Сердечно запрошую всіх вас на роботу. Хто охоронцем хтів бути, ІнвесторК? Мені буде вкрай приємно купувати у вас гумку і захист
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:16

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Да, есть небольшой рост цен Кржн.
Причины понятны.
Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.
Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.
Вероятность 99,99%


Да не только элита. Обычные, небогатые, можно сказать нищие люди тоже пытаются в Киеве схоронится.
Потому что альтернативы нет. Вот дайте альтернативу? Что делать в Польше или Чехии? Работать на заводе, отдавая всю зарплату за аренду и пожрать?
А с такими темпами продвижения есть шанс спокойно сдохнуть в Украине, есть непрерывное продвижение индивидуума во времени и пространстве, нет ничего вечного и стабильного. Важно статистически угадать сколько еще примерно осталось и выбрать оптимальный вариант. В Украине тупо комфортнее, до Киева им еще очень долго идти.В 2022 когда они отступили от Киева и начали наступление на Донбассе, я думал что прогорнут до Днепра максимум за год. Скоро пятый пойдет, они в Покровске увязли.
В Днепр они упрутся на десятилетие, а за Днепром еще крупные города- увязнут наглухо.

30 тис чоловіків в місяць - ціна спокою в Києві. Невже Ви думаєть що ресурс безкінечний?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10316
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:18

  Бетон написав:Доречі, панове інвестори. Сердечно запрошую всіх вас на роботу. Хто охоронцем хтів бути, ІнвесторК? Мені буде вкрай приємно купувати у вас гумку і захист

Бєтон, ти не поспішай! Якщо ти не хочеш воювати за свою державу, тоді .... Тобі ще треба буде звільняти Прибалтику від всяких фашистів, литовців, естонців і латишів. Хлоп ти ще молодий, військовозобов,язаний. Можливо, і в Польші ще повоюєш. Готуйся!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:21

  BIGor написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Да, есть небольшой рост цен Кржн.
Причины понятны.
Жирные коты, связка укро-чиновников и бЫзнесменов из Днепропетровска, Харькова, Сум, Донецкой и Луганской областей - скупает себе жилье в Киеве в надежде пересидеть войну подалее от линии фронта.
Я много писал про тупость украинской Ылиты, но она реально тупее. Они не понимают, что даражай затем пойдет далее, во Львов, Мукачево, Луцк, Тернополь. А потом, потом даражай сядет в петлюровскмй вагончик и уеп.т за польский кордон.
Вероятность 99,99%


Да не только элита. Обычные, небогатые, можно сказать нищие люди тоже пытаются в Киеве схоронится.
Потому что альтернативы нет. Вот дайте альтернативу? Что делать в Польше или Чехии? Работать на заводе, отдавая всю зарплату за аренду и пожрать?
А с такими темпами продвижения есть шанс спокойно сдохнуть в Украине, есть непрерывное продвижение индивидуума во времени и пространстве, нет ничего вечного и стабильного. Важно статистически угадать сколько еще примерно осталось и выбрать оптимальный вариант. В Украине тупо комфортнее, до Киева им еще очень долго идти.В 2022 когда они отступили от Киева и начали наступление на Донбассе, я думал что прогорнут до Днепра максимум за год. Скоро пятый пойдет, они в Покровске увязли.
В Днепр они упрутся на десятилетие, а за Днепром еще крупные города- увязнут наглухо.

30 тис чоловіків в місяць - ціна спокою в Києві. Невже Ви думаєть що ресурс безкінечний?

Вони нічого не думають. Їм би день простояти і ніч протриматись. Ну і дерибанити СССРівську спадщину, доки вони тут типа власники. І побільше обіцяти простому народу. Що вайнинєбудєт, що дагаваримся посрединє, что бороться с коррупцией и непотизмом будут, и очень жестко, но потом когда нибудь. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
