Найти высокооплачиваемую работу было просто!

Додано: П'ят 17 кві, 2020 09:52

lisap написав: Сейчас все пытаются найти высокооплачиваемую работу в Европе. Моя подруга пошла другим путем, хотя она амбициозная карьеристка и все может перемениться, но проработав с 3 курса университета 1,5 года в банке на полставки она устроилась на стажировку в НБУ. Учеба на бюджетном отделении КНУ, работа в банке и стажировка проходили параллельно. После успешного окончания стажировки ее приняли на работу, даже если бы ее не взяли. то в любом случае данный опыт с успехом можно было бы внести в резюме. На данный момент у нее хорошая зарплата (цель стать начальником отдела с зарплатой 45000 гривен), квартира в Киеве, помощь родителей в обеспечении экологическими овощами фруктами со своего огорода, обещают сидеть с внуками при необходимости, путешествия. И зачем та европа, когда рядом родные, близкие и друзья, которые могут поддержать во всех случаях. Сейчас все пытаются найти высокооплачиваемую работу в Европе. Моя подруга пошла другим путем, хотя она амбициозная карьеристка и все может перемениться, но проработав с 3 курса университета 1,5 года в банке на полставки она устроилась на стажировку в НБУ. Учеба на бюджетном отделении КНУ, работа в банке и стажировка проходили параллельно. После успешного окончания стажировки ее приняли на работу, даже если бы ее не взяли. то в любом случае данный опыт с успехом можно было бы внести в резюме. На данный момент у нее хорошая зарплата (цель стать начальником отдела с зарплатой 45000 гривен), квартира в Киеве, помощь родителей в обеспечении экологическими овощами фруктами со своего огорода, обещают сидеть с внуками при необходимости, путешествия. И зачем та европа, когда рядом родные, близкие и друзья, которые могут поддержать во всех случаях.



"Наш наблюдательный совет посовещался и решил, что мы можем поручить вам возглавить компанию". - "Спасибо, папа". "Наш наблюдательный совет посовещался и решил, что мы можем поручить вам возглавить компанию". - "Спасибо, папа".

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California