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Найти высокооплачиваемую
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Найти высокооплачиваемую работу было просто!
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 21:09

Найти высокооплачиваемую работу было просто!

Сейчас все пытаются найти высокооплачиваемую работу в Европе. Моя подруга пошла другим путем, хотя она амбициозная карьеристка и все может перемениться, но проработав с 3 курса университета 1,5 года в банке на полставки она устроилась на стажировку в НБУ. Учеба на бюджетном отделении КНУ, работа в банке и стажировка проходили параллельно. После успешного окончания стажировки ее приняли на работу, даже если бы ее не взяли. то в любом случае данный опыт с успехом можно было бы внести в резюме. На данный момент у нее хорошая зарплата (цель стать начальником отдела с зарплатой 45000 гривен), квартира в Киеве, помощь родителей в обеспечении экологическими овощами фруктами со своего огорода, обещают сидеть с внуками при необходимости, путешествия. И зачем та европа, когда рядом родные, близкие и друзья, которые могут поддержать во всех случаях.
lisap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 09:51

  lisap написав:Сейчас все пытаются найти высокооплачиваемую работу в Европе. Моя подруга пошла другим путем, хотя она амбициозная карьеристка и все может перемениться, но проработав с 3 курса университета 1,5 года в банке на полставки она устроилась на стажировку в НБУ. Учеба на бюджетном отделении КНУ, работа в банке и стажировка проходили параллельно. После успешного окончания стажировки ее приняли на работу, даже если бы ее не взяли. то в любом случае данный опыт с успехом можно было бы внести в резюме. На данный момент у нее хорошая зарплата (цель стать начальником отдела с зарплатой 45000 гривен), квартира в Киеве, помощь родителей в обеспечении экологическими овощами фруктами со своего огорода, обещают сидеть с внуками при необходимости, путешествия. И зачем та европа, когда рядом родные, близкие и друзья, которые могут поддержать во всех случаях.

История вполне правдоподобна, но вот что тут лишне - так это слово "просто" в заголовке. :lol:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 09:52

  lisap написав:Сейчас все пытаются найти высокооплачиваемую работу в Европе. Моя подруга пошла другим путем, хотя она амбициозная карьеристка и все может перемениться, но проработав с 3 курса университета 1,5 года в банке на полставки она устроилась на стажировку в НБУ. Учеба на бюджетном отделении КНУ, работа в банке и стажировка проходили параллельно. После успешного окончания стажировки ее приняли на работу, даже если бы ее не взяли. то в любом случае данный опыт с успехом можно было бы внести в резюме. На данный момент у нее хорошая зарплата (цель стать начальником отдела с зарплатой 45000 гривен), квартира в Киеве, помощь родителей в обеспечении экологическими овощами фруктами со своего огорода, обещают сидеть с внуками при необходимости, путешествия. И зачем та европа, когда рядом родные, близкие и друзья, которые могут поддержать во всех случаях.


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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:50

  lisap написав:На данный момент у нее хорошая зарплата (цель стать начальником отдела с зарплатой 45000 гривен), квартира в Киеве, помощь родителей в обеспечении экологическими овощами фруктами со своего огорода, обещают сидеть с внуками при необходимости, путешествия. И зачем та европа, когда рядом родные, близкие и друзья, которые могут поддержать во всех случаях.

Быть может затем, что начальник отдела в Европе будет получать в 1,5-3 раза больше?
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