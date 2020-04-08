ВВП Китаю впав на 6,8% в першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року через негативний вплив пандемії COVID-19.
Дивися повний текст ВВП Китаю обвалився рекордно за 40 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:17
ВВП Китаю обвалився рекордно за 40 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП Китаю обвалився рекордно за 40 років.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:18
И что? Сейчас нет спроса. Карантины закончатся и так же рекордно все возобновится.
Это вынужденная пауза, и в лучшем случае все большие производства, которые и делают ему этот ВВП начнут работать, сначала в масках потом без.
В самом худшем сценарие некому будет считать все эти показатели.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:52
У кожному кварталі був ріст на 6% а в останньому падіння на 6%. Іншими словами вийшли на рівень 3-го кварталу 2019 року, бо місяць люди не ходили на роботу через карантин.
Ото вже сенсація так сенсація.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:55
Поправка: сумарно за два останніх квартали рівень 2019 року.
Ріст 6% в квартал тільки в уряді Гончарука буває :)
|