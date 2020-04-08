Мережі супермаркетів погодилися на час карантину знизити ціни на продукти - після того, як підняли їх на деякі види товарів вдвічі і потрапили в поле зору Антимонопольного комітету.
Дивися повний текст Як довго українці протягнуть без грошей.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 19:14
Як довго українці протягнуть без грошей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як довго українці протягнуть без грошей.
Додано: Нед 19 кві, 2020 19:15
24 апреля нужно закончить карантин полностью и затем вернуть все как было прежде без ограничений!!!! Достал уже карантин хоть с деньгами хоть без!!!!!
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:20
Додано: Нед 19 кві, 2020 23:00
24 апреле карантин как раз имеет смысл усилить и даже возможно ввести ЧП чтобы у полиции были реальные рычаги воздействия на ситуацию.
Mind the gap.
Додано: Нед 19 кві, 2020 23:03
согласен на 100%...очень хочу ошибаться, но скорее всего после 26.04. будет резкий рост заболевших COVID-19
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 20 кві, 2020 01:42
Re: Як довго українці протягнуть без грошей
карантин закончится 11 мая может 12-ого , не благодарите.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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