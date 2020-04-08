Як довго українці протягнуть без грошей

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В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?
LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?
Советую посмотреть передачи, ролики эпидемиологов, вирусологов, которые рассказывают об уровне нашей медицины и о том, в какую задницу ее загнали. Заодно глянуть рекомендации ВОЗ и сравнить с теми мероприятиями, которые принимает наше правительство не советуясь с докторами. И для начала, что-то вообще узнать прежде чем лезть и вставлять свои пять копеек.
LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?
Советую посмотреть передачи, ролики эпидемиологов, вирусологов, которые рассказывают об уровне нашей медицины и о том, в какую задницу ее загнали. Заодно глянуть рекомендации ВОЗ и сравнить с теми мероприятиями, которые принимает наше правительство не советуясь с докторами. И для начала, что-то вообще узнать прежде чем лезть и вставлять свои пять копеек.
Таки вирусолог фейсбучный . Поколение "роликов" на ютубе.
LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний. Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
Поднаели ютубные спецы. А если в день вот только удалось остановить, чтобы около 6 тысяч жмуров. То сколько за год?
Увеличение смертности не только непосредственно от вируса. Но и от того,что на больничном доктора не оказывают своевременную помощь всяким сердечникам и беременным. От того,что больные пожарные не успевают приехать и погасить пожар. И много другого, если накрывает эпидемия.
У нас большой процент деградирущего и тупого населения, которое не привыкло выполнять правила, если нет наказания. Поэтому продление карантина, пока суточная смертность не начнет снижаться, неизбежна. И за нарочито наглые нарушения карантина- типа шашлыков большой компанией, гуляние толпой на детской площадке и т.д., организацию массовых мероприятий обилечивать на 17000 грн всех участников без игр в демократию и права человека. Особо упоротых, кто ещё матом полицию кроет- паковать и на пару суток за нарушение общественного+ 34000 грн. Вот тогда все будет нормально в стране и быстро выйдем из карантина.
карантин это конечно нужная вещь. Только вот какой от него смысл если на обсервацию не закрывают тех кто перед Пасхой ломанулся на родину из заграницы? кто-то всерьез верит что они будут дисциплинировано сидеть на самоизоляции положенные две недели? да даже если и будут - то пострадают их семьи. Вот что в головах у людей чтобы платить по полкосаря евро за дорогу для того чтобы сыграть в лотерею "зарази родственника"?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
А что тут обсуждать? В стране , где НЕТ медицины вариант ТОЛЬКО один-КАРАНТИН! А поскольку в больницах через пару дней мест совсем не будет, ИВЛ уже сегодня НЕТ в Черновицкой области, населению пояснить: заболеете-пеняйте на себя, ложить Вас некуда, дать примерную схему лечения, вручить сборник молитв и пожелать выздоравливать. После этого официальный карантин отменить и пусть выживает сильнейший (умнейший), кто хочет - пусть сидит дома, кто не хочет-ходит на работу. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Аминь!
finuser370 , ерунда это все. Нарушают карантин те, кто уверен, что они не попадают в 10% тяжело переносящих. Они покашляют и ок. Ну а то, что они заразят кого-то, вы действительно думаете, что их волнует это, если они с огромной JBL-кой раскумаривают спальный район.