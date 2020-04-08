Як довго українці протягнуть без грошей

Hotab
Ну и пусть себе раскумаривают! Умный человек, понимая это, примет соответствующие меры. Ну а дуракам закон не писан, пусть раскусмариваются, от дураков нужно избавляться, уж больно много их в нас развелось. Это хорошо! И тут нам природа поможет! И Сорос тоже считает, что в Украине должно остаться не более 10 млн человек, при отсутствии промышленности большее количество тут не найдёт работу и не прокормится. Вы что не видите, что этот проект с 2004 года успешно реализуется. С 52 млн => до 32 млн....в этой же канве идёт реформа медицины....ещё немного осталось....и вирус тут нам очень полезен