RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ощадбанк пропонує малому
бізнесу безкоштовне...

Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:53

Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк пропонує новим клієнтам малого бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами на період карантину.

Дивися повний текст Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90743
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:53

Опять ложь в новости : "платить нужно только проценты от суммы операций" - это что бесплатно? какие-то 4% особенно выгодно у продавцов компьютерной техники - где наценка в районе 5% -кому нужен такой бесплатный сыр?
d_s_n
 
Повідомлень: 30
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25

Хотел уточнить вопрос по открытию счета ФОП и последующей установки ПОС-терминала, так на горячую линию к ним не дозвонится. Вот здесь, на сайте Ощадбанка, есть телефоны горячей линии для физических лиц и там телефон на которые собственно нужно звонить пол дня, чтобы узнать дозвонится. Есть ли в Ощадбанке телефон горячей линии для обслуживания клиентов малого/среднего бизнеса, чтобы можно было позвонить и не ждать пол часа оператора?
KULANDALE
 
Повідомлень: 180
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВС пропонує змінити правила видачі номерних знаків авто
R2 » Пон 12 жов, 2020 19:30
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 19:30
arheops
Tesla пропонує за 2 тисячі доларів прошивку, яка...
R2 » Нед 04 жов, 2020 01:41
3 290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 19:43
LutsMan
Укрпошта, ПриватБанк та Ощадбанк продаватимуть газ...
R2 » Чет 24 вер, 2020 15:39
3 387
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 06:57
intrastranger

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90257)
17.10.2020 00:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.