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Росія витрачає рекордні суми
валюти для порятунку рубля

Росія витрачає рекордні суми валюти для порятунку рубля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:24

Росія витрачає рекордні суми валюти для порятунку рубля

Пропонуємо до обговорення:
Центробанк Росії втретє за тиждень оновив рекорд продажу валюти на внутрішньому ринку - 22 квітня регулятор провів операції з розрахунком 23 квітня на суму 23 млрд руб. (понад $300 млн), випливає з даних на сайті Банку Росії.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:24

Якось не до порівняння з інтервенціями НБУ в березні. Уних нагорі давно всі розрахунки в валюті, а всі решта -- хоч горіть, ніхто особливо і не збирається рятувати того рубля.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:06

Переживаю за них :)
ann_hivista
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:25

По 300 лимонов и ещё долго свои запасы продавать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:05

  Ratatui написав:По 300 лимонов и ещё долго свои запасы продавать.
Так гроші з резервів вливають не тільки через біржу..
Наприклад за рахунок ФНБ викупили акції Сбербанку... а це 2 трлн рублів, тобто 40% від ФНБ.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:09

  budivelnik написав:
  Ratatui написав:По 300 лимонов и ещё долго свои запасы продавать.
Так гроші з резервів вливають не тільки через біржу..
Наприклад за рахунок ФНБ викупили акції Сбербанку... а це 2 трлн рублів, тобто 40% від ФНБ.....


Не смешите мои тапочки. Там с 2014 выливают и никак вылить не могут. Выливалка у них большая. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:31

  Ratatui написав:
  budivelnik написав:
  Ratatui написав:По 300 лимонов и ещё долго свои запасы продавать.
Так гроші з резервів вливають не тільки через біржу..
Наприклад за рахунок ФНБ викупили акції Сбербанку... а це 2 трлн рублів, тобто 40% від ФНБ.....
Не смешите мои тапочки. Там с 2014 выливают и никак вылить не могут. Выливалка у них большая. :mrgreen:
Якщо з 1998 вливати(16 років), а потім 5 років виливати - ясно що не все вильється...
Просто до цього нафта була 60 барелів (тому +18 з кожного бареля( все що вище 42) вливалось у ФНБ..а він чомусь зараза не збільшувався),
а тепер в них світить 20 на пару років...
Тобто
було +18*5 млн барелів*365 днів= 32,8 млрд доларів
стало-22*5 млн барелів*365 днів=-40,1 млрд доларів
Отже
Кожного року мінус 73 млрд в порівнянні з до 2020
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:02

Ну какая нам разница, сколько там мацковский фюрер тратит для спасения рубля? По мне хоть 3 рубля за доллар, хоть 3000 -нам от этого не холодно, ни жарко. Главное, чтобы у нас гривна выдержала все потрясения и доллар бы не стоил выше 30.
yalta1965
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:09

  yalta1965 написав:Ну какая нам разница
Чим більше він буде витрачати на рубль і власне населення - тим менше в нього залишиться на підтримку ОРДЛО і Криму,а значить тим легше нам свої території повернути.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:06

Re: Росія витрачає рекордні суми валюти для порятунку рубля

Ну зачем так откровенно завидовать)))
Главное Украина не тратит!..... потому что нечего!)
svetoch-10
 
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