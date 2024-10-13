RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 959960961962
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06

l_e_x Але почало працювати за цінами 3.09.25...
VASH
 
Повідомлень: 738
З нами з: 26.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:40

Re: Ринок ОВДП

Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?
Алексей77
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 04.12.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 11:46

  Алексей77 написав:Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?


Хіба там дають ліміт більше 5K? а так то дає
ukr0014959
 
Повідомлень: 514
З нами з: 05.01.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:30

  ukr0014959 написав:Хіба там дають ліміт більше 5K?

Та дают. Вот для больше 30к уже не знаю каким красивым быть надо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5895
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:49

Потенціал внутрішнього ринку ОВДП становить сотні мільярдів гривень — НБУ


Внутрішній борговий ринок України зберігає значний потенціал для фінансування дефіциту державного бюджету. Однак він не зможе повністю покрити всі потреби, тому країна й надалі залежатиме від допомоги міжнародних партнерів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Потенціал ринку ОВДП
За оцінками НБУ, внутрішній ринок може залучити «пару сотень мільярдів гривень» через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.

Ніколайчук зазначив, що поточна ліквідність і глибина ринку дозволяють Міністерству фінансів залучити необхідні кошти без додаткових заходів.

Безпека інвестицій та ризики
Коментуючи побоювання щодо великої частки державних паперів в активах банків, представник НБУ наголосив, що самі по собі ці інструменти не створюють ризиків. За його словами, банки ретельно оцінюють ризики, а Нацбанк не вбачає надмірних загроз для їхньої діяльності.
prodigy
 
Повідомлень: 12673
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 22:56

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.


і як це зрозуміти...
за 1 місяць надрукували цифрової макулатури на 233 млрд грн??
greenozon
 
Повідомлень: 16763
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:32

  greenozon написав:
  prodigy написав:У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.


і як це зрозуміти...
за 1 місяць надрукували цифрової макулатури на 233 млрд грн??


збільшили боргові ліміти (як на кредитній карті), щоб все було "по закону"

тепер мінфін має законні підстави на збільшення кількості овдп

у ворогів взагалі опа

«Дефицит перевалит за 10 трлн». Экономисты предупредили о катастрофической ситуации с бюджетом

«Запланирован был дефицит в 1,2 трлн рублей, но об этом уже "забыли". Сбываются прогнозы, которые высказывали многие аналитики, причем самые худшие. Дефицит растет и будет кратно больше запланированного», — отметил экономист Константин Селянин.

По его словам, самое тяжёлое положение у угольной отрасли: каждая третья шахта закрыта или готовится к закрытию, убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей. Трудности также наблюдаются у строителей, нефтяников и металлургов.

«"Сургунефтегаз" уже сообщил, что, хоть и формально, но убыточен, остальные компании рапортовали о снижении прибыли до 70%. Если у них упали доходы, то в бюджете денег не будет, потому что налог на прибыль — это основа бюджета.

В ближайшее время улучшений ждать не приходится. Весь вопрос в том, насколько огромен будет дефицит — около 6 трлн или перевалит за 10 трлн», — размышляет эксперт.


на кінець року дефіцит буде більше 8трлн (а населенню скажуть що 5,5 :mrgreen: )
брехня як в ссср
prodigy
 
Повідомлень: 12673
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:07

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, складає 46 гривень за долар. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/дол., а у 2024 році – 41 грн/дол.


чи варто на це звертати увагу при купівлі довгострокових облігацій? (1,5-3р)
prodigy
 
Повідомлень: 12673
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 959960961962
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3479
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8697
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6700)
05.09.2025 18:36
Ринок ОВДП (9618)
05.09.2025 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.