Росія витрачає рекордні суми валюти для порятунку рубля

Ваш патриотизм похвален, но на счет Крыма - это уже как-то и не смешно.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 15:43
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:45
aleksandr-musienko а в чем проблемы? главное чтоб нефтюшка подольше подержалась на уровнях 15-20 за бакс и расея сама на коленях вернет
Кешбечные карты!
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:33
Війна -це не зброя...це можливість економіки функціонувати коли в неї забирають більше 50% на не ефективні цілі....
СРСР намахнувся при рівні 25% на оборонку....Хоча також міг друкувати папірці....
В кожній війні ворог старався надрукувати побільше грошових знаків ворога і якнайширше їх розповсюдити....
Так що
Чим менеше грошей взагалі - тим менше від цього менше залишиться на зброю....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:36
При чому тут патріотизм?
1 Якщо економіка падає - як правило змінюється і державний устрій...
2 Якщо в росії прийде час зміни державного устрою - то я не бачу іншого варіанту ніж розпадання на частини
3 Якщо розпадання пройде, то не тільки Крим. а й Кубань попроситься під наше крило
Не обовязково вони будуть входити в склад на правах області(краю)
Але обовязково це будуть наші партнери(дружні нам режими)
В противному разі ,цим територіям крім Державного устрою ,прийдеться ще й релігію з християнства на мусульманство міняти(Кавказ для Кубані, Турція для Криму - це якраз і будуть альтернативні в порівнянні до нас-варіанти)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:04
В перреспективе от полу года до года - никакая война на "домбасе" Россию не загонит в долги. На что тратить деньги? Техника? Дак ее от СССР осталось. ГСМ, да, но не так уж и дорого. "Отпускники"? Некоторые поедут по приказу - читай нашару, некоторым придется заплатить (рублями), в крайнем случае двинут регулярные войска. Но все это для такой страны - капля в море. Никаких 25, а тем более 50% такая война из экономики России не заберёт - в отличие от Украины. А вот "гешефт" от таких маневров может оказаться очень большим - отвлечённый от внутренних проблем электорат - дорогого стоит. А 50% экономики этому России только война с Китаем заберёт.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:25
Sam17a не надо приукрошать, есть лобби в США, Ес, Африка, Сирия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Ордло - все это требует баксов и энергоресурсов и одно дело когда бабло течет с роснефти и газпрома и другое дело, когда эти монстры сами требуют бабло
Кешбечные карты!
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:31
Sam17a вище вам навели приклад сересера. Все ж було - і гсм і армія і папірці. Чому його вже нема? Що завадило робити "маневри"?
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