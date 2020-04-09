Росія витрачає рекордні суми валюти для порятунку рубля

Додано: Суб 25 кві, 2020 23:04

budivelnik написав: Війна -це не зброя...це можливість економіки функціонувати коли в неї забирають більше 50% на не ефективні цілі....

СРСР намахнувся при рівні 25% на оборонку....Хоча також міг друкувати папірці....

В кожній війні ворог старався надрукувати побільше грошових знаків ворога і якнайширше їх розповсюдити....



Так що

Чим менеше грошей взагалі - тим менше від цього менше залишиться на зброю.... Війна -це не зброя...це можливість економіки функціонувати коли в неї забирають більше 50% на не ефективні цілі....СРСР намахнувся при рівні 25% на оборонку....Хоча також міг друкувати папірці....В кожній війні ворог старався надрукувати побільше грошових знаків ворога і якнайширше їх розповсюдити....Так щоЧим менеше грошей взагалі - тим менше від цього менше залишиться на зброю....

В перреспективе от полу года до года - никакая война на "домбасе" Россию не загонит в долги. На что тратить деньги? Техника? Дак ее от СССР осталось. ГСМ, да, но не так уж и дорого. "Отпускники"? Некоторые поедут по приказу - читай нашару, некоторым придется заплатить (рублями), в крайнем случае двинут регулярные войска. Но все это для такой страны - капля в море. Никаких 25, а тем более 50% такая война из экономики России не заберёт - в отличие от Украины. А вот "гешефт" от таких маневров может оказаться очень большим - отвлечённый от внутренних проблем электорат - дорогого стоит. А 50% экономики этому России только война с Китаем заберёт.